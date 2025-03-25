◆ いまドバイの何を学ぶのか？

NMEC PROPERTIES L.L.C.

(1) 2025年ドバイ不動産の最新市場トレンド

- 2024年は過去最高値を更新！急成長するドバイ不動産市場の現状と将来性をわかりやすく解説します。- 2025年、ドバイ不動産投資、移住の物件選びに欠かせないポイントを解説します。

(2) ドバイの投資戦略3選と民泊のリアル

- ドバイで投資を始める実践として、3つの方法を解説します。- 民泊運用事業者である弊社が、実際の収益事例を基に、ドバイでの民泊運用の始め方を解説します。- 年間1億人が訪れるドバイモールを誇る「観光大国ドバイ」であなたも民泊を始めることができます。

(3) 収益物件の紹介

- 今後発売される物件も含め、優良デベロッパーの最新物件情報を参加者限定で共有します。- 開発用地、一棟物件、ワンフロアのバルク物件など希少情報もご紹介可能です。

(4) その場で個別相談が可能

- セミナー後、個別相談スペースを設けております。弊社のドバイの専門家にご相談可能です。- ドバイ移住の生活、準備、不動産投資の方法、日本とドバイの税金など、幅広くご相談いただけます。

本セミナーに参加することで、ドバイ不動産の基礎知識が身につき、不動産投資の実践的なやり方がわかります。また、移住、移住に伴う税金、法人、居住ビザについても個別相談ができます。

◆ こんな方におすすめ

◆ リアルセミナー参加者限定特典

- 外貨を継続的に得る資産運用を目指す経営者や投資家- 日本の資産だけでなく、海外での資産形成、資産運用を検討中の方- 納税に悩む方、節税や海外不動産投資に関心のある個人・法人

リアルセミナー参加の方には、オンライン参加では得られないメリットをご用意しています。

◆ 開催概要

- 視察ツアーのアテンド無料：ドバイの視察ツアーのアテンドを無料プレゼント- 視察ツアーの宿泊無料：ドバイの視察ツアーのホテルを無料プレゼント- 限定資料：ドバイ不動産投資の手引きプレゼント

セミナーは、2つの会場・日程で開催されます。※各会場セミナー後、個別相談可能です。

参加費：無料（事前登録制）

東京会場：2025年4月12日（土）17:00～18:30

📍 アスコット東京丸ノ内（Google Map(https://maps.app.goo.gl/adSMkzWXk11v86Pq7)）

16:30 開場

16:40 受付開始

17:00 セミナー開始

18:15 セミナー終了

18:30 個別相談（希望者のみ）

19:20 イベント終了

福岡会場：2025年4月13日（日）14:00～16:30

📍 ANAクラウンプラザ福岡（Google Map(https://maps.app.goo.gl/GGcGLE15quD8VKtx9)）

13:30 開場

13:40 受付開始

14:00 セミナー開始

16:00 セミナー終了 & 個別相談（希望者のみ）

16:30 イベント終了

申込：専用申込ページからご登録ください。

https://nmecproperties.com/events/20250412-dubai-seminar/

■ 主催 NMECグループとは？

セミナーに登録する :https://nmecproperties.com/events/20250412-dubai-seminar/#em-event-booking-form

私たちNMECグループは、ドバイを拠点としてライセンスを保持する会社グループです。ドバイ不動産仲介、民泊運用の代行業、法人設立サポート、ビザ取得サポート、貿易など、ワンストップサービスを提供する専門企業です。

不動産投資では、データ分析に基づいた根拠あるアドバイスを行い、特定のデベロッパーに依存しない中立的なサポートが強みです。日本語、中国語、アラビア語、英語でご対応します。

日本からの移住、不動産投資家、経営者、数百億円の資産を運用する超富裕層に至るまで、資産運用や国際税務であらゆる専門家と提携しサポートを強化しています。

スピーカーの紹介

オサマ・ユネス

代表取締役

日本語/英語/アラビア語

カイロ大学考古学部卒。エジプトの日本語学校で日本語を習得。2014年ドバイ移住後、HONDAに勤務。現NMEC Properties代表取締役。ドバイ在住12年のネットワークと経験からお客様に寄り添ったアドバイスが可能。

新倉 康明

Property Consultant & Analyst

宅建士/賃管士/RERAエージェント

早稲田大学院修了。東京で宅建業を起業、現在はドバイ在住。NMEC Propertiesの不動産コンサルタント&データ分析を担当。日本の不動産業や税制の違いを理解し、日本の投資家向けにセカンドオピニオンサービスも提供。

イベントの申込

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