RX Japan 株式会社

2025年4月2日（水）～4日（金）の３日間、 RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek -春 2025-」を東京ビッグサイトにて、開催いたします。

※ご来場にはどなた様も来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます

▼来場者バッジを入手する＞＞

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=pr250401&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=pr250401&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)

▼取材用 来場者バッジを入手する (報道関係者 専用) ＞＞

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【１】マーケティングWeekとは？

マーケティングWeekは、マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方の課題解決のための、日本最大級の総合展示会です。

広告メディア、デジタルマーケティング、営業DX、販促サービス、営業DXなど、250社の製品・サービスが一堂に出展するため、マーケティングの計画から施策実施までを網羅的にフォローできます。

▼マーケティングWeekについてもっと見る＞＞

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【2】今回ならではの見どころ

１．【インバウンド集客フェア】を新設

2024年は過去最多の3,600万人を突破した訪日観光客。拡大するインバウンド市場への課題を解決するサービスと出会えます！

２．販促EXPO 限定企画 【出展社"イチ推し"グッズ展示ゾーン】を設置！

各社の「イチ推し」の製品・サービスを一気にチェックできる展示スペースを設置。

ご自身のペースでじっくり比較・検討でき、販売促進・PRのお悩み解決に役立ちます！



３．【マーケター採用・育成支援EXPO】を新設

マーケティングの活用が重要視される一方、約90％もの企業がマーケターの教育や人材不足に課題を感じる昨今。

Eラーニング、マーケティング代行、採用支援など人材強化に役立つサービスが出展し、課題解決に貢献します！



▼今回の見どころについてもっと見る＞＞

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【３】併催セミナーの規模を前回の2倍に拡大！

24年春展では11セッションだったセミナーを、22セッションに拡大いたします！

初登壇の企業も多数。会場でしか聞けない魅力的なセミナーがなんと無料で聴講いただけます。

お申し込みは先着順、満席になり次第受付終了となりますので、お早めにお申し込みください。

登壇予定講師（一部抜粋）

▼豪華全22講演！セミナーの詳細を見る・申込む＞＞

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お問い合わせ

RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局

TEL：048-233-9478

MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階