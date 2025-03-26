株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（社長：牛奥 博俊、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、NMB48のキャプテンである小嶋花梨さんがパーソナリティを務める新番組「NMB48 小嶋花梨の“旅する Morning Ship” supported by 商船三井さんふらわあ」への提供を開始します。本番組の初回放送はFM大阪で2025年4月5日（土）9:00～、FM AICHIで4月6日（日）9:30～となります。

「こじりん」の愛称で親しまれる小嶋花梨さんが、当社のフェリー「さんふらわあ」に乗船し、週替わりで発着地である、大阪南港・神戸港・別府港・大分港・鹿児島県志布志港に到着する25分前を想定した進行で番組をお届けします。

この番組では、「さんふらわあ」の魅力を存分にお伝えするとともに、発着地である九州および関西の魅力を発信していきます。

小嶋花梨さんの視点から、各地の特色や観光スポット、地元の文化を紹介し、リスナーの皆様に新たな旅の楽しみ方を提案します。また旅先の朝、うれしい音楽をお届けします。

ぜひ、「“旅する Morning Ship" supported by 商船三井さんふらわあ」を通じて、さんふらわあの旅をお楽しみください。

【番組概要】

番組名 ：「NMB48 小嶋花梨の“旅する Morning Ship” supported by 商船三井さんふらわあ」

放送日時：FM大阪⇒2025年4月5日（土）放送開始 毎週土曜日9:00～9:25

FM AICHI⇒2025年4月6日（日）放送開始 毎週日曜日 9:30～9:55

出演：小嶋花梨（NMB48）

提供 ：商船三井さんふらわあ

詳細URL：https://www.fmosaka.net/_ct/17756645

番組X ： ＠Traveling_Mship(https://x.com/Traveling_Mship)