※Infinidat本社が2025年3月19日に発行したプレスリリースの抄訳です。

2025年3月19日 マサチューセッツ州ウォルサム:エンタープライズストレージソリューションのリーディングプロバイダー、インフィニダット(https://www.infinidat.com/ja)(以下、Infinidat)は本日、大手IT調査会社のGigaOmが、「2025 GigaOm Sonar Report for Storage as a Service (STaaS)」でInfinidatをLeaderおよびFast Moverに認定したことを発表しました。GigaOmのアナリストはInfinidatのSTaaSプラットフォームを、「ミッションクリティカルなアプリケーション向けに高性能ストレージを必要とする企業にとって優れた選択肢」と評価しています。詳細は「2025 GigaOm Sonar Report for Storage as a Service(https://gigaom.com/reprint/gigaom-sonar-for-storage-as-a-service-241171-infinidat/)」でご覧いただけます。

InfinidatのCMO、Eric Herzogは、次のように述べています。

「当社の革新的で豊富な機能を備えたSTaaSのためのプラットフォームが高く評価され続けています。GigaOmの独自の分析によって当社がLeaderとして評価されたことを大変嬉しく思います。Infinidatの高いパフォーマンス、優れたスケーラビリティ、100%の可用性、そしてサイバーストレージレジリエンス機能により、当社のSTaaSプラットフォームは、大規模な運用環境において、信頼性の高いパフォーマンス、リアルタイムスケーリング、強固なサイバーセキュリティを求める企業にとって、理想的なストレージソリューションと言えるでしょう。Infinidatは、ハイエンド企業がストレージサービスを検討する際に常に言及される価値のある、極めて競争力の高いSTaaSソリューションを提供しています。」

GigaOmのアナリスト、James Brown氏は、次のように述べています。

「ダイナミックワークロードを実行している組織は、InfinidatのスケーラビリティとAIベースの最適化から恩恵を受けるでしょう。Infinidatは、金融サービス、ヘルスケア、テクノロジーなど、高性能ストレージに対するニーズの高い業界に特に適しています。超低レイテンシー、高い信頼性、サイバーストレージレジリエンス、サイバーリカバリ機能により、取引プラットフォーム、AI(人工知能)/ML(機械学習)ワークロード、アナリティクスなどのリアルタイムアプリケーションに最適です。データセキュリティと法令遵守を重視する企業は、機密情報が常に保護されることを保証するInfinidatの包括的なサイバー保護機能を高く評価するでしょう。」

GigaOmによると、「STaaS(Storage as a Service)は、クラウド利用モデルの弾力性と柔軟性と、オンプレミスのコントロールとパフォーマンスとを組み合わせることで、企業がストレージインフラストラクチャを利用する方法を変革します」としています。同社はまた、STaaSは「デジタルトランスフォーメーションの重要な推進力」であり、ハイブリッドアプローチのメリットを認識する企業がますます増えていると述べています。STaaSでは、SaaSのような柔軟な利用モデル、従量課金、動的なストレージ容量管理が可能となります。GigaOmは、STaaSを「価値実現までの時間を短縮する」迅速な導入モデルを備えた「ゲームチェンジャーとしてのクラウドストレージソリューション」と呼んでいます。

「2025 GigaOm Sonar Report」は、InfinidatのSTaaSにおける最大の強みとして以下を特定しています。

コストと請求のきめ細かさ:InfinidatのInfiniVerse(R)プラットフォームは、透明性の高い予測可能な価格設定により、非常にきめ細かい日次使用量トラッキングを提供します。

拡張のためのスケーラビリティ:このプラットフォームは、事前にプロビジョニングされたリソースによるリアルタイムのスケーリングをサポートし、高い需要下でのシームレスなパフォーマンスを保証します。

使いやすさ:Infinidatは、ユーザーエクスペリエンスを向上させる予測可能な分析とセルフサービスプロビジョニングツールを提供します。

GigaOmのアナリストはレポートに次のように記載しています。「InfinidatはFeature Playの象限においてFast Moverに分類されました。これは進化する顧客ニーズに対応する能力を示しています。スケーラビリティ、信頼性、パフォーマンスに重点を置くInfinidatは、STaaS市場における有力な選択肢としてのポジションをさらに強めました。ハイブリッドクラウド機能の拡張と機能セット強化を継続することで、Infinidatはエンタープライズワークロードの需要に対応できる体制を整えています。」

GigaOmのレポートでは、Infinidatプラットフォームの運用効率とハイブリッドマルチクラウドのサポートも特筆されています。Infinidatのポートフォリオの中でスタンドアロン製品として提供されるSTaaSプラットフォームは、プロアクティブモニタリング、インテリジェントティアリング、シームレススケーラビリティなどの機能によって、運用効率を際立たせています。また、InfuzeOS(R) Cloud Editionを活用することで、AWSやAzureなどのパブリッククラウド環境との統合も可能です。

Infinidatについて

Infinidatは、InfiniVerse(R)に基づく包括的なデータサービスを実現するプラットフォームネイティブなプライマリおよびセカンダリストレージアーキテクチャを企業とサービスプロバイダに提供します。Infinidatのユニークなプラットフォームは、卓越したIT運用のメリットを提供し、オンプレミス、ハイブリッドマルチクラウド環境にわたって最新のワークロードをサポートします。Infinidatのサイバーレジリエントバイデザインインフラストラクチャ、消費ベースのパフォーマンス、100%のデータ可用性、サイバーセキュリティ保証SLAは、企業のITおよびビジネスにおける優先事項に合致しています。Infinidatの受賞歴のあるプラットフォームネイティブデータサービスと、高い評価を得ているホワイトグローブサービスはお客様から継続的に推奨されています。

