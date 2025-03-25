Payke¥æー¥¶Ìó2,000Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¹ØÇãÍýÍ³¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒPayke¡Ê¥Ú¥¤¥¯¡¢ËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÅÄÔ÷Êå¡¢°Ê²¼¡ÖPayke¡×¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¥¢¥×¥ê¡ÖPayke¡×Æâ¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¡¢ÁªÂò´ð½à¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1,830Ì¾¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¡¢¹ØÆþ¾¦ÉÊ¡¢ÁªÂò´ð½à¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ë¬ÆüÃæ¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤ä¹ØÆþ¤ÎÆ°µ¡¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁª¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÒ¡¢Ç¯Âå¡¢ÀÊÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Â°À¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¸À¸ìÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥Þ¥êー
- Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÍøÍÑÎ¨¤Ï97.4%¡¢½µ2²ó°Ê¾åË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Ìó8³ä¡£
- ¹ØÇãÍýÍ³¤Ï¸À¸ì·÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¡Ö¼«¹ñ¤è¤ê°Â¤¤²Á³Ê¡×¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¡£
- ¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤È¥À¥¤¥³¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸À¸ì·÷¤Ç¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¤ä¥¹¥®Ìô¶É¤Ï¸À¸ì·÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÍøÍÑ¾õ¶·
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢97.4%¤¬ÆüËÜÂÚºßÃæ¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÎÌó8³ä(78.7%)¤¬½µ¤Ë2²ó°Ê¾å¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â3³ä°Ê¾å¤¬ËèÆüË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òË¬¤ì¤ëºÝ¡¢ÆÃÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊÐ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤â¶ÑÅù¤Ë¶á¤¤³ä¹ç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹â¤¤¼ûÍ×¤ÈÍøÍÑÎ¨¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê26.1%¡Ë¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¯¡¢Â¾¤Î¸À¸ì·÷¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¼«¹ñ¤ÇÇã¤¦¤è¤ê¤âÆüËÜ¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¡Ê25.1%¡Ë¤È´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê23.0%¡Ë¤Î´Ö¤ÇÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬ÍÑ¤È¤·¤Æ¡×¤Î¹ØÆþ¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê26.1%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷ÅÚ»º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê18.4%¡Ë¤Ç¤ä¤ä¹â¤¯¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¾¦ÉÊ¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸À¸ìÊÌ¡Ã³Æ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤ÈÍøÍÑ¾õ¶·
´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¤äÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¹ñÀÒ¤ä¸À¸ì·÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¼±¤Î¤µ¤ìÊý¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì·÷¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¡Ë¡¢ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡ÊÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î³Æ¸À¸ì·÷¤´¤È¤Ë¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤È¥À¥¤¥³¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸À¸ì·÷¤Ç¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡ÊÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¡Ë¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ê¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥· 31.4%¡¢¥À¥¤¥³¥¯ 29.9%¡Ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì·÷¤Ë¤è¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤Îº¹¤¬¸²Ãø¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢
- ¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¤ÏÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê12.2%¡Ë¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê4.8%¡Ë¤Ç¤Ï°ìÈÖÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥®Ìô¶É¤Ï±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê16.2%¡Ë¤È¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê9.0%¡Ë¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤á¡£
- ¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¤â±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê13.7%¡Ë¤Î´Ö¤ÇÈæ³ÓÅªÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¡Ê6.4%¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê6.1%¡Ë¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê18.4%¡Ë¤¬Â¾¤Î¸À¸ì·÷¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÈÍøÍÑÎ¨¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¶á¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍøÍÑ¸å¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤«¤òÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Áª¤Ó¤Î´ð½à
Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼¡¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÊ£¿ôÁªÂò¤Ç¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¡×¡Ê25.8%¡Ë¤È¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê25.2%¡Ë¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê1¤Ä¤òÁª¤Ö¤È¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê39.2%¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉÊÂ·¤¨¤ÎÎÉ¤µ¡×¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·è¤á¼ê¤Ï²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¶á¤µ¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂòÊý¼°¤Ç¤â21～22%Âæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬°ÜÆ°¤Î¼ê´Ö¤òÈò¤±¡¢½ÉÇñÀè¶á¤¯¤ÇÇã¤¤Êª¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¶á¤µ¡×¤ò3¤ÄÁª¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï11.8%¤¬ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5.5%¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬¼ç¤Ê´Ñ¸÷ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂçÎÌ¹ØÆþ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉ¾È½¡×¡Ê7.1% ¢ª 4.4%¡Ë¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¸ý¥³¥ß¤ÎÉ¾²Á¡×¡Ê8.9% ¢ª 6.2%¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ Ê£¿ôÁªÂò¤Ç¤Ï°ìÄê¿ô¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·è¤á¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¬ÆüÁ°¤Î¾ðÊó¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤äÎ©ÃÏ¤ÎÊØÍø¤µ¤¬Å¹ÊÞÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤Î¶¥ÁèÎÏ¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ä¸ý¥³¥ß¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤Î¶¯²½¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤¬¡¢½¸µÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸À¸ìÊÌ¡Ã¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÉ¾²Á·¹¸þ
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬²Á³Ê¤äÎ©ÃÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸À¸ì·÷¤´¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¡×¡Ö´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÂÐ±þ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎË¬ÆüµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁí¹çÅª¤ÊÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥³¥¯¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤ä´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥À¥¤¥³¥¯¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂ¾¤Î¸À¸ì·÷¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡ÖÎ©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡ÖÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ñ¸ì²óÅúÁØ¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ç¤Ï¸²Ãø¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤ÏÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤ä´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Î¶¯¤¤ÊÐ¤ê¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¡© Â¾¸À¸ì·÷¤È¤ÎÈæ³Ó
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¸À¸ì·÷¤´¤È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤ß¤òÁªÂò¤·¤¿²óÅú¼Ô¤òÃê½Ð¤·¡¢¥«¥¤Æó¾è¸¡Äê¤È¥Ú¥¢¥ï¥¤¥ºÈæÎ¨¸¡Äê¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍý²òÅÙ¤¬Í°Õ¤Ë¹â¤¯¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤ÏºÇ¤âÄã¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤È±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Î´Ö¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Êp = 0.31¡Ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µー¥Ó¥¹¡Êp = 0.00022¡Ë¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡Êp = 4.1e-06¡Ë¡¢ÉÊÂ·¤¨¡Êp = 6.8e-05¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ°Õ¤Êº¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï²Á³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤äÉ¾²Á¤Î»ÅÊý¤¬Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤ÈÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¡Ê²Á³Ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÉÊÂ·¤¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ°Õ¤Êº¹¡Êp < 2e-16¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤ÏÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¸ìÊÌ¡Ã¾ðÊó¼ý½¸¤Î°ã¤¤¡ÊSNS¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¹Æ¬¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡Ë
¹ØÆþ·×²è¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¡Ê87.0%¡Ë¤È´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê83.2%¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹ØÆþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï60.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¾¤Î¸À¸ì·÷¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ØÆþ·×²è¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¹ØÇã¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤òÂ¥¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸ÊýË¡¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÏÃ¼Ô¡Ê30.3%¡Ë¤È´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¡Ê34.7%¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ó¥åー¤ò¡¢SNSÅê¹Æ¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë 27.5%¡¢´Ú¹ñ¸ì 31.7%¡Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÄ´¤Ù¤ºÅ¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¡×¡Ê13.6%¡Ë¤Î³ä¹ç¤¬Â¾¸À¸ì·÷¤è¤ê¹â¤¯¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ¹°÷¤Î¿äÁ¦¤Ç¹ØÆþ¡×¤·¤¿³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡Ê5.0%¡Ë¡¢¼«¼çÅª¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ë¤ÏSNS¤ä¥ì¥Ó¥åー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ìÏÃ¼Ô¤Ë¤ÏSNS¤ä¥ì¥Ó¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹Æ¬ÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿»Üºö¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Payke¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ
Payke¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥·ー¥ó¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¬¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Payke¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×500Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶´ðÈ×¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤«¤é¡¢³Æ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Î¹¥Þ¥¨¡¢Î¹¥Ê¥«¡¢Î¹¥¢¥È¤Ç¤Î¥æー¥¶¤Ø¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó/Á÷µÒ¡§¥æー¥¶¤Î9³ä¤ÏÎ¹¥Þ¥¨¤ÇPayke¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£¤½¤Î¤¦¤Á£·³ä¤¬3¥ö·î°ÊÆâ¤ËÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¥Þ¥¨ÃÊ³¬¤ÇPayke¤ò»È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶¤âÂ¿¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹ØÇã´ØÏ¢¥Çー¥¿¡§¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤«¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â°ÀËè¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¡¢ÆÃÄê¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡§Ä¾¶á¤Ç¤ÎË¬Æü²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥æー¥¶¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Payke¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¡¢ÊÝÍ¥Çー¥¿¡¢¥æー¥¶¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤³¤Á¤é(https://payke.co.jp/contact)¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¾Î¡§¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡ØPayke¡Ù¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー
Ä´ººÊýË¡¡§ Web¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î20Æü～2025Ç¯2·î26Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,830·ï
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼ÒPayke
ËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¿¿²ÅÈæ£²ÃúÌÜ£µ－£±£¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸ÅÅÄ Ô÷Êå
ÀßÎ©¡§2014Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì¡§https://payke.co.jp/
³µÍ×¡§¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ðー¥³ー¥É¡×¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò7¸À¸ì¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¥¢¥×¥ê¡ÖPayke¡×¤ò±¿±Ä¡£¸½ºß¡¢Ìó68ËüÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ò7¸À¸ì¤ÇÊÝÍ¤·¡¢Ë¬ÆüµÒ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÌó90%*1¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë500Ëü¿Í*2°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¤Ï¹¹ðÇÛ¿®¤ä¥Çー¥¿Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Îß·×1,200¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPayke¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¾®Çä¥Á¥§ー¥ó¤ËÆ³Æþ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ËÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 Åö¼Ò¼ÂÀÓ¡Ê2024¡ËPayke¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¹ñÆâ¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤òÊ¬Êì¤Ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ä¹ç
*2 APIÄó¶¡Àè¤Ê¤É¤â´Þ¤àÍøÍÑ¼Ô