¥Þ¥¦¥¶ー¡¢TE Connectivity¤Î85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N¡¡IoT¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï
¿·À½ÉÊÅêÆþ¡ÊNew Product Introduction: NPI¡Ë¤Î¶È³¦¥êー¥Àー(TM)¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)¡Ê¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢°Ê²¼¥Þ¥¦¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢TE Connectivity(https://www.mouser.com/manufacturer/te-connectivity/)¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹ ¥·¥ã¥Õ¥Ï¥¦¥¼¥ó¡Ë¤Î85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N(https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-connectivity-iot-wireless-vibration-sensors/) IoT¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Ï¡¢»º¶È´Æ»ëÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿°ÂÄêÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤é¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹(https://resources.mouser.com/rf-wireless)¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹µ¡´ï¤Î´Æ»ë¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¿ー¥Ó¥ó¡¢»º¶ÈÍÑ IoT¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âÍÆ°×¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ç¼è¤ê°·¤¦85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N(https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-connectivity-iot-wireless-vibration-sensors/)¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Ï¡¢É¸½àÅª¤ÊMEMS¥Ùー¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ê4kHz¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢ºÇÂç10kHz¤Î¹ÂÓ°èÉý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£85x1N¥·¥êー¥º¤ÏBluetooth(R)(https://resources.mouser.com/bluetooth) Low Energy¤òºÎÍÑ¤·¡¢89x1N¥·¥êー¥º¤ÏLoRaWAN(R)(https://resources.mouser.com/lora)µ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎIoT¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤ÏÃ»µ÷Î¥¤ª¤è¤ÓÄ¹µ÷Î¥¤Î´Æ»ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°(https://resources.mouser.com/edge-computing)¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤äµ¡Ç½¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N¥·¥êー¥º¤ÏIP66/67¤ÎÊÝ¸îÅùµé¤òÈ÷¤¨¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶(https://resources.mouser.com/harsh-environments)¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N¥»¥ó¥µ(https://resources.mouser.com/sensor)¤Ï¡¢ATEX¡¢CE¡¢CSA¡¢FCC¤ª¤è¤ÓNEC¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â°ÂÄêÀ¤Î°µÅÅÁÇ»Ò¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç10Ç¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¼÷Ì¿¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»º¶ÈÍÑ(https://resources.mouser.com/industrial)É¸½à¤Î¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÀßÈ÷¤äµ¡³£¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£iOS¤ª¤è¤ÓAndroid¤ËÂÐ±þ¤·¤¿TE SensorConnect¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
TE Connectivity¤Î85x1N¤ª¤è¤Ó89x1N IoT¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¿¶Æ°¥»¥ó¥µ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-connectivity-iot-wireless-vibration-sensors/(https://www.mouser.com/new/te-connectivity/te-connectivity-iot-wireless-vibration-sensors/)
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊµÚ¤Ó»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤¿100%Ç§ÄêºÑ¤ß¤Î½ãÀµÉÊ¤Î¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿×Â®¤ÊÀß·×³«È¯¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー(https://www.mouser.com/technical-resources)¡¢À½ÉÊ¥Çー¥¿¥·ー¥È¡¢¥áー¥«ー¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Îー¥È¡¢µ»½ÑÀß·×¾ðÊó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÌµÎÁe¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë¡¦¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¹ØÆÉ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¹ØÆÉ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈÄ´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¤¹¤°https://sub.info.mouser.com/subscriber-jp ¤Ç¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëÂç¼ê¥áー¥«ー¤Î¿·À½ÉÊ¤Î¤¤¤ÁÁá¤¤ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÅÅ»ÒÀß·×µ»½Ñ¼Ô¤È¥Ð¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È Mouser.com ¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¡¦Â¿ÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¡¢1,200¤òÄ¶¤¨¤ë¼è¤ê°·¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é680ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦28¥«½ê¤Î¥µ¥Ýー¥ÈµòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¸À¸ì¡¢ÄÌ²ß¡¢»þ´ÖÂÓ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÏÎý¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ë¡¢9ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥Éー¥à¤ÎÌó2ÇÜ¡Ë¤Ë¤ª¤è¤ÖºÇ¿·±Ô¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤òÀ°È÷¤·¡¢223¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î65Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢http://www.mouser.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TE Connectivity
TE Connectivity¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢À¸»ºÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢»º¶Èµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿Éý¹¤¤¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥»¥ó¥µ¤Ï¡¢Í¢Á÷¡¢»º¶ÈÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢°åÎÅµ»½Ñ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡¢²ÈÄí¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯Å¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8,000¿Í°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò´Þ¤à85,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤·¡¢Ìó140¥«¹ñ¤Î¸ÜµÒ¤È¶¦¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëTE Connectivity¤Ï¡ÖEVERY CONNECTION COUNTS¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦É¸
Mouser¤ª¤è¤ÓMouser Electronics¤ÏMouser Electronics, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d136133-129-a91b0a7c3368a857e7b3c2ff566e54a5.pdf