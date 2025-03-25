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ISO 11778:2025
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Brand evaluation -- Tourism city
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ISO 20671-1:2021
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Brand evaluation -- Part 1: Principles and fundamentals
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https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+20671-1%3A2021&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250319_a_2
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ISO 20671-2:2023
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Brand evaluation - Part 2: Implementation and reporting
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ISO 20671-3:2023
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Brand evaluation - Part 3: Requirements and recommendations for brands related to geographical indications
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ISO 10668¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+10668%3A2010&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250319_a_5
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ISO 21401:2018
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Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments - Requirements
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https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+21401%3A2018&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250319_a_6
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ISO 21902:2021
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Tourism and related services - Accessible tourism for all - Requirements and recommendations
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https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+21902%3A2021&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250319_a_7
ISO 23405:2022
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Tourism and related services -- Sustainable tourism -- Principles, vocabulary and model
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https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+23405%3A2022&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250319_a_8
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