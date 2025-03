一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年3月17日(月)に「ISO 11778:2025ブランド評価-観光都市Brand evaluation -- Tourism city」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

▼規格情報

ISO 11778:2025

ブランド評価-観光都市

Brand evaluation -- Tourism city

《英語》 税込価格:12,512円 7ページ

《邦訳(英・日対訳版)》 税込価格:22,517 円 28ページ

本規格は、世界の観光都市のブランド評価についての基本的枠組み、指標及びプロセスを規定しています。ブランド評価の指標として下記の8点の主要指標が規定されております。

・観光資源

・観光インフラ

・観光サービスの利便性

・環境の持続可能性

・治安

・関係者評価

・観光客数

・財務実績

また、業界団体及び第三者が世界の観光都市のブランド評価を行う際の基礎としても役立ちます。

―観光都市ブランドの機能とは?―

観光都市ブランドの機能とは、事業体と商品またはサービスに独特のアイデンティティを確立することです。ブランド構築を通じ、観光都市は観光客を惹きつける独特のイメージを創出し、ブランド価値の提案を発信することで観光客との感情的なシンパシーを確立することができます。観光都市ブランドの主な目的は、ブランドを使用する事業体の総合的な事業価値を高め、リスクを軽減し、ブランド所有事業体の持続可能な存在を拡大することです。

★本規格は、専門委員会ISO/TC 289(ブランド評価)が、専門委員会ISO/TC 228(観光及び関連サービス)と共同で作成しております。

《関連規格のご案内》

▼規格情報

ISO 20671-1:2021

ブランド評価-原則及び基本

Brand evaluation -- Part 1: Principles and fundamentals

《英語》 税込価格:12,512円 12ページ

ブランド評価とは、インプットとなるブランド開発要素と、ブランドが消費者に与える影響を評価するアウトプットの次元の関連指標を用いて、ブランドの価値を測定することです。本規格では、ブランド評価に必要なインプット要素、アウトプットの次元、指標例を含むブランド評価の統合フレームワークなど、ブランド評価の基礎と原則を規定しています。

▼規格情報

ISO 20671-2:2023

ブランド評価-第2部:実施と報告

Brand evaluation - Part 2: Implementation and reporting

《英語》 税込価格:25,410円 19ページ

本規格は、ブランド所有企業が内部で、または外部のブランド評価者の支援を受けて適用する規格であり、顧客やその他の関連する利害関係者に焦点を当て、事業体のブランドを長期的に評価するための枠組みを規定しております。

▼規格情報

ISO 20671-3:2023

ブランド評価-第3部:地理的表示に関連するブランドの要求事項と推奨事項

Brand evaluation - Part 3: Requirements and recommendations for brands related to geographical indications

《英語》 税込価格:12,512円 12ページ

本規格は、ISO 20671-1に基づく方法論により、地理的表示に関連するブランド(BGI)を評価するための方法論、要素及び寸法を含む基礎及び原則について規定しております。ISO 20671-1及びISO 10668と併せて使用することを意図しております。

―地理的表示(GI)とは―

商品またはサービスの品質、評判、その他の特性がその地理的原産地に本質的に起因する場合、その商品またはサービスが一国の領域、またはその領域内の地域もしくは地方を原産地とすることを識別するものです。

▼規格情報

ISO 21401:2018

観光及び関連サービス-宿泊施設の持続可能性マネジメントシステム-要求事項

Tourism and related services - Sustainability management system for accommodation establishments - Requirements

《英語》 税込価格:29,837 円 29ページ

観光部門の宿泊施設において持続可能性マネジメントシステムを実施するための環境、社会、経済的要求事項について規定しております。

▼規格情報

ISO 21902:2021

観光と関連サービス-すべての人が利用できる観光-要件と推奨事項

Tourism and related services - Accessible tourism for all - Requirements and recommendations

《英語》 税込価格:42,542円 81ページ

すべての人々が観光への平等なアクセスと享受ができるようにするために、「すべての人々が利用できる観光」のための要件を定め、ガイドラインを提供しております。

また、政策立案、戦略、インフラ、商品、サービスの重要な側面に関する情報を提供するものであり、民間・公共の垣根を越え、観光のサプライチェーンに関わる全ての関係者を対象としています。地方、地域、国、国際レベルで適用されます。

ISO 23405:2022

観光と関連サービス-持続可能な観光-原則,用語,モデル

Tourism and related services -- Sustainable tourism -- Principles, vocabulary and model

《英語》 税込価格:12,512円 10ページ

持続可能な観光の基本的な概念と原則、およびそのモデルを規定しております。規模や場所に関係なく、民間および公的機関や観光地、さらに持続可能な観光開発に携わる人々に適用されます。

※規格類は価格が変更される場合がございます。ご了承ください。

