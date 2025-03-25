¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤È¤·¤ÆSalesNow¼Ò¤«¤éÉ¾²Á¥Ð¥Ã¥¸¤ò³ÍÆÀ
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ À¯Íµ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SalesNow³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼²¬¸ùµ¬¡¢°Ê²¼¡ÖSalesNow¡×¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¾²Á¥Ð¥Ã¥¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤Ï¡¢SalesNow¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È»Ô¾ìÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÃ¤ËÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÁªÄê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢SalesNow¼Ò¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SalesNowÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¤È¤Ï
2024Ç¯1·î»þÅÀ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ò¸µ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥êÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Enterprise¡§1000Ì¾～
Mid Market¡§100Ì¾～999Ì¾
SMB¡§10Ì¾~99Ì¾
¾åµ¤Î¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Ç2024/1~2024/12¤Î´ü´Ö¤Ç¤Î½¾¶È°÷À®Ä¹Î¨¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Æ¡Ö¾å°Ì5%¤òTRIPLE ¡×¡Ö¾å°Ì10%¤òDOUBLE¡×¡Ö¾å°Ì30%¤òSINGLE¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁªÄêË¡¿Í¤Ï²¼µ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¡¿ÍÈÖ¹æ»ØÄêÆü¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤ÎË¡¿Í¤Ï½ü³°
¡¦ÇÑ¶ÈË¡¿Í¤Ï½ü¤¯
¢£SalesNowÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
https://www.notion.so/salesnow/SalesNow-2025-191b5c6c7e88802ebfcbed7638457abf
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È»Ô¾ì¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ready Crew¡Ê¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¡Ë¤È¤Ï
¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È2,800¼Ò¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹â¤¤·¹Ä°ÎÏ¡¦Äó°ÆÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂ¾¡¢´ë¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÇº¤ß¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¸µ¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¥¯¥ëÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼õÃíÀè¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ßÈñÍÑ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Ãí¸µ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Ï°ìÀÚÈñÍÑ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¤´³èÍÑ»öÎã
https://readycrew.jp/results/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー14³¬¡¦15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶ À¯Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¡×¤Î±¿±Ä
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯11·î
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://frontier-gr.jp/
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
Facebook¡¡¡¡¡§https://www.facebook.com/ReadyCrew
X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://twitter.com/readycrew1111
¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Þ¤¿¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸åÈ¯»ö¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ更¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´了¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£