株式会社Diarkis

N 対 N 双方向リアルタイム通信基盤「Diarkis」の開発、提供を行う株式会社Diarkis(所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋 信頼、以下Diarkis)は、2025年3月28日(金)に、グランキューブ大阪で開催される「GAME CREATORS CONFERENCE '25(以下 GCC)」(主催:一般社団法人デジタルエンターテインメントクリエイター協会)にて出展することが決定いたしました。

・Diarkis 出展ブース概要

Diarkis の出展ブースでは、クロスプラットフォーム対応のオンラインゲーム開発に強いミドルウェア「Diarkis」をご紹介します。

また、ブース内にて様々な企画もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください!

日時:3月28日(金)10:00~17:15

場所:グランキューブ大阪(大阪国際会議場)10階 展示会場

内容:リアルタイム通信エンジン「Diarkis」のご紹介と商談ブースをご用意

会場全体マップ

・イベント概要

GCCは、コンピュータエンターテインメント開発に関わるクリエイターや技術者、ゲーム業界を目指す学生などを対象とした、関西最大規模のゲーム業界勉強会です。

・開催展名:GAME CREATORS CONFERENCE '25

・会期:2025年3月28日(金)

・開催場所:グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51

・公式サイト:https://gc-conf.com/

・チケット購入:https://gcc2025.peatix.com/

※当日券なし・事前購入のみ

・株式会社 Diarkis について

株式会社 Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

Diarkis は、オンラインゲーム開発において、こんな課題を解決するミドルウェアです:

・全世界でマッチングをさせたい

・オンラインライブを遅延なく開催したい

・クロスプラットフォーム対応を実現したい

・制限のないユーザー間の通信を実現したい

・インフラ/ サーバーを少人数で安定運用したい

・障害に強いゲームにしたい

・ゲームを停止せずに、メンテナンスしたい

コーポレートサイト:https://diarkis.io/ja

プロダクトサイト:https://welcome.lp.diarkis.io/