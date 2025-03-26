株式会社アルファックス

健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、サッと外せて便利、指までしっかりUVケア「UVミトン アクアプラス」の発売を開始致しました。

-5°の気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでもしっかり紫外線ケア。劣化しにくい塩素対応糸を採用。

程良い着圧で細見え効果。曲げてもズレにくいカーブ設計。伸縮性バツグン。

【商品名】UVミトン アクアプラス

【販売価格】1,430円(税込)

【商品サイズ】総丈(置き寸)44(cm)

【商品重量】(約)23g(1枚)

【適応サイズ】二の腕周り18-38(cm)

【材質】ナイロン、ポリウレタン

【洗濯方法】洗濯機可(ネット使用)

暑さ対策（気化冷却効果）、水陸両用(塩素対応糸採用)、動きやすい伸縮生地、着圧効果、抗菌防臭、紫外線対策（UVカット率99％）、近赤外線85％カット、UPF最高ランク50+

詳細を見る :https://www.al-phax.co.jp/idea/1195-444008Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-UV%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E6%89%8B%E8%A2%8B-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A%E5%AF%BE%E7%AD%96-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/dp/B0DZBMNY3M/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3HI2OT9AEIDVG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4XRVK25jsL_O25nYvGem_pKY-0U7EESgNcwy20ftR4mdya0EDzmqAkEkuFscRL8ktYXGMtrpsIPDSnxg3sxPpEM993MxRTI8bJKUh4fSqy_90yqYODfgJ6JiKeMhB_KO6UUPF9x7DzfkUQL2kNHpAqNddkV-1q-VTP3qZJwPcqCXJjUz-o3si9ABYFS5eePkaP6OvnuBLN0HXhg0lo1uPcSCYOHHXefdzlw9cy_k74ohjdp4NF6KtordteyL0_6jc7me3umTlM4cW1n5sKBu2qpxjXdeGDPZjvTuEpRWf2C2acpFmEXf57-06MUtkTgYDHV4Y6dtTzi4E51Fhp45lEnMPjd1rsiosI_m2alXUQvf6wF0PMyl96j7SuEnNjSVb3crzgP4qgKg3WWxcUBIvdc7V5ulHTO9wPwQlyFpUCm8A1rVMXFakO1zj3qis893.hHIrtp2jKK1HPMRiShvFqMxNk6dYh2jTmCCLvCgcWPc&dib_tag=se&keywords=uv%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88+%E6%89%8B%E8%A2%8B+%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%B3&qid=1742283616&sprefix=uv%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88+%E6%89%8B%E8%A2%8B+%E3%83%9F%E3%83%88%E3%83%B3%2Caps%2C227&sr=8-3

■会社概要

商号 ： 株式会社アルファックス

代表者 ： 代表取締役 由良 充啓

所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ

設立 ： 平成11年10月

事業内容 ： 企画製造卸販売

資本金 ： 4,300万円

URL ： http://www.al-phax.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation