『A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)』は、『MODERNICA(モダニカ)』とのコラボレーションによる「ファイバーグラス製シェルチェア」と「ベーステーブル」を発売します。

『MODERNICA』は、ミッドセンチュリーモダンを象徴する「シェルチェア」の伝統を受け継ぐブランドです。

1948年、ファイバーグラスシェルチェアはデザインコンペへの応募作として初めて設計され、20世紀を代表する最も重要で認知度の高いデザインの一つとして知られるようになりました。その革新的な形状は、時代を超えて多くの人々に親しまれています。MODERNICAは現在も卓越した職人技で一つひとつのシェルチェアを丁寧に作り上げ、伝統的な技術とプロセスを守りながら、象徴的なファイバーグラスチェアの製造を続けています。

今回のコラボレーションでは、『BAPE(R)︎』のオリジナルカモフラージュ柄である“ABC CAMO”をまとった「シェルチェア」と「ベーステーブル(Aiko Table)」が登場。

“シェルチェア”は、布張りの“アームシェルチェア(肘掛けあり)”、“サイドシェルチェア”とオリジナルデザインの“サイドシェルチェア”の3種類がラインアップ。座面からアーム(肘掛け)までが滑らかにつながる一体成型のデザインは、人間工学に基づいて設計され、快適な座り心地を実現。ファイバーグラス製の座面は、見た目以上のフィット感で、やさしく体を包み込みます。

ベース(脚部)には、最も代表的な“エッフェルベース”を採用。その名の通りフランス・パリのエッフェル塔を彷彿とさせる繊細で美しいワイヤーフレーム構造は、軽量でありながら耐久性が高く、どのようなインテリアにも溶け込み、洗練された印象を与えます。

“ベーステーブル”は、軽量で多用途に使用できるサイドテーブル。天板は11層の積層材で構成され、面取りされた木製のエッジが特徴。デザイン性と機能性を兼ね備え、さまざまな空間で活躍します。

カラーはブルー、グリーン、ピンクの3色展開。『BAPE(R)︎』らしい大胆なカラーリングの“ABC CAMO”が、ポップなアクセントとなり、インテリアを鮮やかに彩ります。

本コレクションは、2025年3月29日(土)、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて発売します。

商品詳細についてはBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ: https://jp.bape.com/blogs/news/modernica-25ss

BAPE(R) X MODERNICA ABC CAMO UPHOLSTERED ARM SHELL EIFFEL / \220,000- (税込)

BAPE(R) X MODERNICA ABC CAMO UPHOLSTERED SIDE SHELL EIFFEL / \176,000- (税込)

BAPE(R) X MODERNICA ABC CAMO SIDE SHELL EIFFEL / \121,000- (税込)

BAPE(R) X MODERNICA ABC CAMO AIKO X BASE TABLE / \60,500- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

