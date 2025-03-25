第90回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会を開催！ テーマ：温泉で人をもっと元気に！学会設立100周年に向けて
写真提供：はすぬま温泉（東京都大田区）
本学会は、昭和10年（1935年）に設立された歴史のある、温泉の医学研究を行う国内唯一の学術団体として一貫して活動を続け、その成果を国内外に発信して参りました。本年で設立90周年を迎える歴史ある医学会です。
2025年5月24～25日の日程で横浜市・横浜シンポジアにて記念すべき「第90回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会」を開催いたします。
学術集会ホームページ :
https://onki90.secand.net/index.html
学会設立90周年にふさわしい温泉医学の第一線で活躍の研究者らによるシンポジウム・講演等の他、温泉・入浴・サウナ、気象に関わる疾病、リハビリ・鍼灸・マッサージ等の最新医学研究41演題を発表します。
メディア取材等も歓迎いたしますので是非ご参加ください。
※メディアの方：参加費無料、事前登録制、登録はこちら
取材申し込みはこちら :
https://onki90.secand.net/media.html
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/157681/table/2_1_88e126dcbe6b4fc109933a88655f8c2b.jpg ]
■プログラム
◇特別講演 5月24日（土）14:55～15:55
座長：早坂 信哉
「建築家からみた浴室の作り方」
野城 智也（東京都市大学 学長）
◇理事長講演 5月25日（日）10:00～10:30
座長：上岡 洋晴
「学会100周年に向けて～将来構想委員会提言を踏まえて～」
堀内 孝彦（日本温泉気候物理医学会 理事長）
◇会長講演 5月24日（土）13:15～13:45
座長：宮下 和久
「温泉で人をもっと元気に！-学会設立100周年に向けて-」
早坂 信哉（会長／東京都市大学 人間科学部 教授）
◇教育講演 5月24日（土）14:05～14:50
座長：信岡 祐彦
「東京の温泉」
前田 眞治（国際医療福祉大学大学院 リハビリテーション学領域 教授）
◇教育講演「倫理教育講演」 5月24日（土）16:00～16:45
座長：勝木 保夫
「温泉「療法」をめぐる「法律」と「倫理」
～温泉は何のためにあるのか、医師は温泉とどう向き合うべきか～」
宗像 雄（関谷・宗像 法律事務所）
◇教育講演 5月25日（日）14:35～15:20
座長：大塚 吉則
「気候療法の最新の進歩」
金山 ひとみ（福井大学医学部 国際社会医学講座 環境保健学領域 講師）
◇招待講演 5月25日（日）11:30～12:00
座長：小笠原 真澄
「温泉行政を巡る状況と温泉地の活性化に向けた「新・湯治」の取組」
担当者（環境省 自然環境局 自然環境整備課 温泉地保護利用推進室）
◇シンポジウム「温泉に関わる人材育成」 5月24日（土）15:55～16:40
座長：光延 文裕、田仲 麻記子
演者：牧野 直樹（温泉療法医会 療法医会長）
演者：加藤 典嗣（一般財団法人日本健康開発財団 理事長）
演者：遠間 和広（温泉ソムリエ協会 家元）
◇シンポジウム「100周年に向けた提言」（歴代理事長より） 5月25日（日）10:30～11:30
座長：堀内 孝彦、早坂 信哉
演者：猪熊 茂子 第3期～第5期（2007年5月～2013年5月）
大塚 吉則 第6期～第7期（2013年5月～2017年6）
牧野 直樹 第8期（2017年6月～2019年5月）
宮下 和久 第9期～第10期（2019年5月～2023年5月）
◇シンポジウム「東洋医学における鍼灸治療の効果とその科学的根拠」 5月25日（日）15:20～16:05
共催：日本自律神経学会
座長：山口 智、芦田 耕三
「体性自律神経反射の基礎的研究、最近の進歩」
黒澤 美枝子（日本自律神経学会理事長/（公財）国際科学振興財団バイオ研究所 特任研究員）
「自律神経機能からみた冷え症：Evidence-Based Acupunctureの構築に向けて」
坂口 俊二（関西医療大学 保健医療学部 はり灸スポーツトレーナー学科 教授）
◇特別企画「温熱療法としてのサウナを改めて考える」 5月24日（土）16:40～17:25
座長：卯津羅 雅彦、林 敬人
演者：宮田 昌明（鹿児島大学医学部 保健学科 教授）
久下沼 伊織（公益社団法人日本サウナ・スパ協会 委員）
阪口 理司（消費者庁 消費者安全課 課長）
◇教育セミナー「EQUATORネットワークと統計学的解析法」 5月25日（日）14:30～15:45
座長：上岡 洋晴、 松元 秀次
「EQUATORネットワークとCONSORT2025」
津谷 喜一郎（公益財団法人 生存科学研究所）
「非薬物療法に対するPRISMA 2020：検索戦略(search strategy)とプロトコール版(protocol)
を含めて」
上岡 洋晴（東京農業大学大学院 農学研究科 環境共生学専攻 教授）
「臨床試験の統計解析で陥りやすいエラーと正しい実施のポイント」
折笠 秀樹（統計数理研究所、滋賀大学ﾃ゛ｰﾀｻｲｴﾝｽ・AIイノベーション研究推進ｾﾝﾀｰ）
◇優秀論文賞授与式・講演 5月25日（日）9:30～10:00
座長：松元 秀次
◇体験実技セミナー 5月24日（土）13:50～14:50
座長：坂井 友実
「医師のための鍼灸体験講座（9）ー腰痛に対する鍼灸治療の実際ー」
山口 智（埼玉医科大学医学部 東洋医学科 客員教授）
◇特別報告 5月25日（日）15:45～16:05
◇将来構想委員会報告 5月24日（土）13:45～14:05
座長：上岡 洋晴
「本学会の発展のための将来構想（答申）」
大村 浩一郎（将来構想委員会 委員長）
◇温泉療法医会総会および総会講演 5月25日（日）13:30～14:30
座長：牧野 直樹
「自然の恵みとリスク：火山、山岳が織りなす豊かな環境と医療」
大城 和恵（山岳医療救助機構 代表）※ビデオ出演
◇ランチョンセミナー 共催：株式会社バスクリン 5月25日（日）12:30～13:20
座長：前島 悦子
「温泉に入ると良く眠れるのか～温泉・入浴剤と睡眠の関係～」
上村 佐知子（秋田大学大学院医学系研究科（保健学専攻） 理学療法学講座 准教授）
◇一般演題 41題
・温泉医学・水治療
・東洋医学・物理療法
・生気象学（気象病など）
・温泉・水中運動等によるリハビリ・運動医学
・温泉・入浴・サウナ等を活用した健康増進
・温泉医学等に関連する内科・皮膚科系研究
◇2025年度 第46回温泉療法医教育研修会（医師対象）
プログラム詳細はこちら :
https://onki90.secand.net/program.html
■参加方法
事前参加登録をお願いしております。当日現金の取り扱いはございません。
詳細はこちらをご確認ください。
参加登録はこちら :
https://onki90.secand.net/sanka.html
なお、メディア関係者は無料です。以下より事前登録をお願いします。
取材申し込みはこちら :
https://onki90.secand.net/media.html
＜参加登録費ほか＞
・メディア関係者 無料
・【会員】一般 12,000円（不課税）
・【会員】学生（但し、医師・歯科医師・薬剤師除く） 1,000円（不課税）
・【非会員】一般 14,000円（税込）（内税1,272円）
・【非会員】学生（但し、医師・歯科医師・薬剤師除く） 2,000円（税込）（内税181円）
・会員懇親会（会員・非会員ともに課税） 13,000円 (税込）（内税1,181円）
・プログラム・抄録集 1,000円（税込）（内税 90円）
■本学会の活動へのご支援について
本学会活動へは東京都中央区への「ふるさと納税」を利用した支援が可能です。
東京都中央区ホームページより「日本温泉気候物理医学会総会への支援」と記載いただき
ふるさと納税をいただくか、「ふるさとチョイス」からふるさと納税をいただきますと
本学会へ支援が可能です。
詳しくは、「ふるさとチョイス」をご覧ください。
※ふるさとチョイスは事前登録が必要で、学会指定ご寄附の返礼品は「中央区千社札ふろしき」のみ
となります。手続き最後に【団体応援寄附】より当学会を選んでください。
（本件に関するお問合せ：日本温泉気候物理医学会事務局 info@onki.jp）
ふるさとチョイスはこちら :
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13102/5287120?top_watched
■お問合せ
第90回日本温泉気候物理医学会総会・学術集会 運営事務局
ネクストイノベーションパートナーズ株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8-3
丸の内トラストタワー本館20階
TEL: 03-5288-5163
FAX: 03-5288-5183
E-mail: onki90@nip-sec.com（お問合せはメールでお願いいたします）
■学会概要
一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
理事長：堀内孝彦
設立：昭和10年（1935年）
〒104-0061東京都中央区銀座8-17-5
THE HUB銀座OCT705号室
Tel:03-3541-0757 Fax:03-3541-0758
info@onki.jp
日本温泉気候物理医学会ホームページ :
https://www.onki.jp/