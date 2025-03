株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)が製造・販売するデジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」が、「オンネラ総選挙-すくすく部門」にてグランプリに選ばれました。

「オンネラ総選挙」はABCテレビが運営する国内最大級暮らしの動画メディア「オンネラ(https://www.instagram.com/onnela.tv)」が開催したものです。“本当に役立つモノ“がInstagram投稿へのお客様のコメント投票で決まります。今回はママ編集部が厳選した子育てをハッピーにするグッズのうちの一つとして「すくすく部門」にノミネートされ、お客様からの温かなコメント投票により、本部門のグランプリに選ばれました。

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ(PD-2000)」

出典:オンネラInstagramオンネラ総選挙結果発表(外部サイト) :https://onnela.asahi.co.jp/election/2024/

「おもいでばこ」は、スマートフォンやデジタルカメラなどの写真、動画を取り込んで、かんたんに自動整理することができるデジタルフォト・アルバムです。ママのスマートフォン、パパのスマートフォンやデジタルカメラといった、複数の撮影機器で撮ったお子さまの写真を、リビングのテレビやお手元のスマホ等で身近な人と大切な思い出として見返す喜びを提供いたします。

最大100万コンテンツ(または容量がなくなるまで)保存できる大容量ハードディスクを搭載し、ご家族の増え続ける写真や動画をよりたくさん、快適に残せます。本商品をWi-FiルーターやWi-Fi中継機、LANケーブルを利用してネットワークに接続することで、スマートフォンやPCから無料のおもいでばこアプリを使って、写真の取り込みや閲覧をお楽しみいただけます。スマートフォンの4K動画/HEVC動画の取り込み・再生にも対応しています。

直感的な操作でアルバムをグルーピングできる「アルバムグループ」機能、取り込んだ写真をかんたんに振り分けられる「振り分けモード」を備え、スマートフォンやデジタルカメラから写真の保存・整理がより便利に楽しめます。スマートフォンやPCからもかんたんに操作できるアプリもご用意しており、お客様のライフスタイルに合わせた方法をお選びいただくことができます。

2024年11月には省電力待機モードの搭載をはじめ写真や動画の閲覧を妨げないバックグラウンドとりこみ、最新のiPhone 16シリーズに対応するなど、アップデートを通して進化を続けています。



本商品は自治体の子育て支援事業の商品として採用されるほか、優れた子育て商品を表彰するコンテストで受賞するなど、実績を重ねています。

おもいでばこウェブサイト :https://omoidebako.jp/受賞歴 :https://www.buffalo.jp/company/history/award.html

