株式会社CMサイト

株式会社CMサイト(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:柴原 誠治)が企画編集する、「ちょっと気になる」を調べたランキングサイト『ランキングー!(https://rankingoo.net/)』は、『2025芸能界最強「小顔イケメン」ランキング』の結果を、投票者のコメント付きで紹介する記事として公開しました。

◆2025芸能界最強「小顔イケメン」ランキング 概要

(URL: https://rankingoo.net/articles/actor/04560a)

ランキングー!では芸能界最強の「小顔イケメン」ランキングを調査。全年代の男女(性別回答しないを含む)7,904名にアンケートを行い、TOP10を決定しました。ここではTOP5をご紹介します。

◆2025芸能界最強「小顔イケメン」ランキング TOP5抜粋

1位 向井理 (762票)

2位 佐藤健 (596票)

3位 横浜流星 (458票)

4位 平野紫耀(Number_i) (429票)

5位 山田涼介(Hey! Say! JUMP) (405票)



1位は小顔×182cmの高身長スタイルがかっこいい、向井理さんに決定!2位は確かな演技力で多くの視聴者を魅了し、どんな衣装も着こなす佐藤健さん。3位はスタイルのバランスが良く、美しい顔立ちが素敵な横浜流星さん。4位は小顔にがっしりとした肩幅がかっこいい、平野紫耀さん(Number_i)。そして、5位は色気のある王子様フェイスの山田涼介さん(Hey! Say! JUMP)がランクインしました!



◆投票者コメント抜粋

【1位】向井理

投票者コメント:「高身長なので余計に小顔が強調されて初めて画面で見た時に衝撃的だった」



【2位】佐藤健

投票者コメント:「とにかくイケメン!」



【3位】横浜流星

投票者コメント:「男前過ぎる!強いし!優しそうだし!」



【4位】平野紫耀(Number_i)

投票者コメント:「世界イチ格好いい。イケメンで性格良い」



【5位】山田涼介(Hey! Say! JUMP)

投票者コメント:「小顔できれいに整っていて異次元すぎる」



6位~10位は記事全文にてご紹介しています!



◆2025芸能界最強「小顔イケメン」ランキング TOP10記事全文URL

https://rankingoo.net/articles/actor/04560a



◆アンケート概要

調査方法:株式会社CMサイトがインターネットリサーチした<2025芸能界最強「小顔イケメン」ランキング>のアンケート結果を集計。

※有効回答者数:全年代の男女(性別回答しないを含む)7,904名/調査日:2025年2月15日





