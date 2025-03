レヴィアス株式会社

レヴィアス株式会社(代表取締役:小町 博幸、本社:東京都港区、以下「当社」と言います。)は、これまでにない新しいオンラインくじサービスを実現できるプログラム「PRIZE3.0」(以下「プライズスリー」と言います。)を公開したことをお知らせいたします。

PRIZE3.0(プライズスリー)とは

https://prize3.levias.co.jp/

プライズスリーは、オンラインくじ等で購入できる商品やサービス等をアニカナブロックチェーン上で権利化し、スマートコントラクトによる商品引換権にすることで、これらの債権をセカンダリマーケットで取引することができる各種インターフェースとなります。

従来のオンラインくじは「くじで当たった商品をそのまま受け取るだけ」でしたが、 プライズスリーでは、ユーザが「くじで当てた商品引換権利を行使せずに債権状態のまま売却する」ことができます。これにより、当該ユーザはくじで当たった商品を受け取ることなく、他のユーザと別の商品引換権同士で物々交換したり、簡単に現金化することなどが可能になります。

また、権利状態を商品化できることで、地域の宿泊券や飲食券にして地域に来てもらったり、復興支援に対する寄付やインフルエンサーがファンサービスを実施してくれるなど、様々な無形サービスや新しい商品価値を付与することが可能となります。

プライズスリーによる革新的な効果!

★売上&利益アップ:エンターテイメント性のある福袋的なランダム型販売により、高い客単価を実現して在庫の再利用もできる!

★リピーター(LTV)増加:獲得した商品の現金化等により、顧客の継続参加が期待できる!

★コストダウン:配送料など通常のオンラインくじにかかる事業コストを大幅に削減!

★顧客満足度の向上:ユーザ(ファン)同士で獲得した商品を交換できるファンサービスの提供!

★広告宣伝効果:キャンペーンの活用など、SNSや口コミでPR効果大!

★社会貢献度の向上:自治体との連携、復興支援などにも活用できる!

★AIデータ収集と分析:AIによる購買行動の詳細なデータを取得・分析で、さらなる売上アップも可能!

プライズスリーは、日本法の枠組みの下「四大法律事務所の弁護士監修」によって設計されていますので安心してお使いいただけます。

当社は、各種サービスにおける複数の事業者、法律事務所、公的機関その他の専門家と協働して、新しい産業の健全な発展と未来社会の実現に向けて、日本経済と国際社会に貢献してまいります。

<関連情報>

オンラインくじとは

コンビニ等で見かける「必ずあたるハズレなしのくじ」をスマホやPCなどからネット上で簡単に購入できるサービスです。

★アニカナとは

アニカナとは、Web3.0によるブロックチェーンまたは関連するシステムを使用して、人々の様々な体験をデータ化することで新しい経済的な価値に変換することのできるサービスやプロダクト等の総称を言います。

【アニカナ説明動画】

https://www.youtube.com/watch?v=A8Baa5IPjdI

★アニカナモール・テュラー

アニカナモール・テュラーは、アニカナを活用したアプリケーションに対するフロントエンドの提供及びバックエンドの連携、ウォレット、各種API及びインターフェースが揃うプラットフォームです。

https://anicana.org/

レヴィアス株式会社について

主にブロックチェーン、AI等を用いた情報通信処理に関するシステム設計・開発、ICT戦略立案、環境構築、運用保守管理までトータルソリューションを提供し、多様なニーズに応じたアレンジメントから経済的・社会的価値の創出をもって、イノベーションをデザインします。

【LEVIAS Corporate Profile PV】

https://www.youtube.com/watch?v=v8Sc0kvRBkU

【会社概要】

会社名:レヴィアス株式会社

所在地:東京都港区芝大門2-7-7 4F

設立:2018年2月

代表取締役:小町 博幸

HP:https://levias.co.jp/

【本内容に関するお問い合わせ先】

レヴィアス株式会社

管理部:担当 服部 剛士

TEL: 03-6402-3330