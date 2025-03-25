¡Ú¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯51¡ó°Ê¾å*ºï¸º¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥Éeco»õ¥Ö¥é¥·¡×¿·È¯Çä¡ª
ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤Çä¾åNo.1*1¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥í¥º¥ê¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ51¡ó°Ê¾å*ºï¸º¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥Éeco»õ¥Ö¥é¥·¡× ¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ297±ß¡Ë¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î25Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥µ¥ó¥®¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÖSANGI SHOP¡×(https://www.sangishop.jp) ¤ÎÂ¾¡¢EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¡ÖÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¾ÃÈñ¡×¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»½Û´ÄÂ¥¿ÊË¡¤Î»Ü¹Ô¡Ê2022Ç¯4·î¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ ´Ä¶¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¤Ç70¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡×¤ä¡Ö¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¾¦ÉÊÁª¤Ó¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ï´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥×¥ì¥ß¥ª¥È¥é¥Ù¥ë¥»¥Ã¥È eco¡×¤È¡¢ÂØ¤¨ÍÑ»õ¥Ö¥é¥·¤Ç·ÈÂÓÍÑ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬Ã»¤¤¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥Éeco»õ¥Ö¥é¥·S¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥Éeco»õ¥Ö¥é¥·¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Îºà¼Á¤Ï¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤ò51¡ó°Ê¾å*ºï¸º¡£¥«¥éー¤ÏÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿§¤òÉ½¤¹¡Ö¤¤Ê¤ê¡×¤È²ÄÎù¤Ê¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½À¤é¤«¤ÊÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¡Ö¤¢¤µ¤®¡×¤ò¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤·¤¿Á´3¿§¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡¢º£¤äÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËèÆü¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥®¤Ï´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢»õ¤Î·ò¹¯¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¼é¤ë¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥×¥éºï¸º¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¡¥¢¥Ñ¥¬ー¥Éeco»õ¥Ö¥é¥·
¢¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î»õ¥Ö¥é¥·¥Ï¥ó¥É¥ë
»õ¥Ö¥é¥·¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Îºà¼Á¤Ï¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤ò51¡ó°Ê¾å*ºï¸º¡£½èÊ¬»þ¤Ï²ÄÇ³¤´¤ß¤È¤·¤ÆÊ¬ÊÌ²ÄÇ½*2¤Ç¤¹¡£Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ï¡¢¾ÆµÑ»þ¤Ë¥À¥¤¥ª¥¥·¥ó¤òÍÞ¤¨¤ëÃæÏÂºÞ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢CO2ºï¸º¡¦ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°®¤ê¤ä¤¹¤¤8ÌÌ¥°¥ê¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢³ÑÅÙÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤Ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤êÃå¿§¡¦»õ¹¤¤òÍî¤È¤·¤ÆÇò¤¤»õ¤Ø
¥¢¥Ñ¥µ¥¤¥Àー(R)¡Ê¹³¶ÝºÞ¡Ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀèºÙ¤Î¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥ÈÌÓ¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤êÃå¿§¡¦»õ¹¤¤òÍî¤È¤·¤ÆÇò¤¤»õ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥éー
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿§¤«¤é¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿§¤òÉ½¤¹¡Ö¤¤Ê¤ê¡×¤È¡¢²ÄÎù¤Ê¡Ö¤µ¤¯¤é¡×²Ã¤¨¡¢½À¤é¤«¤ÊÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¡Ö¤¢¤µ¤®¡×¤ò¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤·¤¿Á´3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/171_1_fe031d6d6a873039b10b59e36253f7f8.jpg ]
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤â»õ¤òÈþ¤·¤¯·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¡ÈÈþÍÆ¡É¤Î°ìÉô¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ËÜÅö¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¡É ¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡È¾Ð´é¡É ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý¸µ¤«¤é¡¢¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÇò¤¤»õ¡£
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ï»õËÜÍè¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÇò¤µ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Âà¶þ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È :
https://www.apagard.com
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/apagard_official
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¸ø¼°X :
https://x.com/apagard_pr
¥µ¥ó¥®³«È¯¤Î¤à¤·»õÍ½ËÉÀ®Ê¬¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×ÇÛ¹ç
»õ¤ä¹ü¤Î¼çÀ®Ê¬¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤ò¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ç±þÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥®¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌôÍÑÀ®Ê¬¡£
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥®¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÈOEM¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×¤Ï¡¢´ðºÞ¡¦¸¦ËáºÞ¡¦À¶ÁÝºÞ¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»õ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤ØÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¡¢3¤Ä¤ÎºîÍÑ¤Ç¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¤Ï :
https://www.sangi-co.com/mechanism/index.html
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=BBlTF-eWHPI ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®
1974Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2024Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1980Ç¯Âå¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Î»õ¤ß¤¬¤ºÞ¤ò³«È¯¤·¡¢1993Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á½¤ÉüºîÍÑ*3¤Ë¤è¤ê¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»õ¤ß¤¬¤ºÞ¤¬ÃÂÀ¸¡£1980Ç¯¡Ö¥¢¥Ñ¥Ç¥ó¥È¡×¡¢1985Ç¯¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×È¯Çä¡¢1995Ç¯¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç³«»Ï¡£2011Ç¯°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢EUÂ¾28¥ö¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤äOEM¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¡ÖHAP+R¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥×¥¢ー¥ë¡ËÈ¯Çä¡£¼ÒÌ¾¤Ï¡¢ÌÒ»Ò¤¬¾§¤¨¤¿»°µ·¡ÊÅ·¤Î»þ¡¢ÃÏ¤ÎÍø¡¢¿Í¤ÎÏÂ¡Ë¤ËÍ³Íè¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.sangi-co.com
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=I2OlGmAB6Do ]
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sangi-co.com/contact/index.html)
E-mail¡§contact¡÷sangi-co.com
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§sangipr@sangi-j.co.jp
¢©104-8440¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-11-6 ÃÛÃÏ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë
*¡¡¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯100¡ó»õ¥Ö¥é¥·Èæ
*1¡¡¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+2024Ç¯¡¡ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤»Ô¾ìÇä¾å¶â³Û¼çÍ×¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×
*2¡¡¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
*3¡¡ÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Ï¡¢ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿»õ¤Î¼çÀ®Ê¬¤òÊäµë¡Ê»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¥ß¥¯¥í¤Î½ý¤ò½¤Éü¡¢¤à¤·»õ¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î½é´ü¤à¤·»õ¤òºÆÀÐ³¥²½¡Ë¤·¡¢»õ¹¤¤òµÛÃå½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
»²¹Íµ»ö
ÆüËÜ¤Ë»õ¤Î¡ÈÈþÇò¥«¥Æ¥´¥êー*¡É¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×ÃÂÀ¸¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¡£¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ë¡ª(https://prtimes.jp/story/detail/3b7AklIn3jx)
*¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Æ¥´¥êー