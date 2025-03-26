暑い時には『キモチ氷冷』！キンキン冷える超大判「氷冷タオル」など新アイテムが加わり3月27日に数量限定発売
株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、ジメジメ長引く夏をジワジワ冷感と遊びゴコロでゆる～くクールに乗り切る『キモチ氷冷』シリーズを3月27日から数量限定で発売します。
今年は個包装が便利なキンキン冷える超大判汗拭きタオル「氷冷タオル」が新登場。メントール不使用でやさしく涼む「アザラシのきもち」に「涼感ボディーミスト」と「涼感フェイスシート」も加わり、思わず "冷えきもちぃ～"と声に出る楽しいクールアイテムがさらに充実！
好みで選べる3つの “ひんやり”
● ペンギンのきもち
冷感ストロング｜クールミントの香り
突き抜ける清涼感で気分もリフレッシュしてくれるクールミントの香り
● シロクマのきもち
冷感マイルド｜クールライムの香り
ひんやりシャープなシトラスが清涼感をひきたてるクールライムの香り
●アザラシのきもち
メントール不使用｜巨峰の香り
ジューシーな甘さの中におだやかな涼しさを感じる巨峰の香り
【製品概要】
＜NEW＞ この夏のマストアイテム！超大判・首かけサイズの冷感汗拭きタオル
キモチ 氷冷タオル 5枚
価格 660円（税込）
内容量 5枚入り（シートサイズ:W300×H600mm）
氷冷タオル 5枚 ペンギン
首かけすればひんやり冷えきもちぃ～！冷感ストロングな特大シートでスッキリ爽快！
からだの汗や気になるニオイをさっぱりスッキリ拭きとる清涼成分メントール配合の冷感汗拭きタオル。
Point 1. 超大判サイズ
・首かけしやすい60cmの超大判
・汗の止まらない首元に巻けばスッキリ爽快！
Point 2. 厚手織り
・肌あたりのよい厚手やわらか織り
・全身背中まで1枚でしっかり拭けます
Point 3. 個包装
・個包装になったタオルの5本入り
・場所を取らず必要な分だけ持ち運べる
・家族みんなでいろいろなシーンに大活躍！
首に掛けるとひんやり爽快！
＜NEW＞ 暑い季節の必需品・汗拭きとりシートに "顔用" が新登場！
左から 氷冷シャワーシート（髪・頭皮・からだ）シロクマ・ペンギン、涼感フェイスシート（顔）アザラシ
キモチ 涼感フェイスシート（顔用）
価格 528円（税込）
内容量 20枚入り（シートサイズ：W150×H200mm）
涼感フェイスシート アザラシ
メイクの上から押さえて汗・皮脂を吸着するさらさらパウダー*配合の顔用シート。
メントール不使用、ヘリンボーン織りのやわらか厚手で拭きとり性は◎。
やさしい涼感だから親子でお使いいただけます。巨峰の香り。 *タルク、シリカ
・日本製
・保湿成分：ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ハマメリス葉エキス
キモチ 氷冷シャワーシート（髪・頭皮・からだ）全2種
価格 528円（税込）
内容量 20枚入り（シートサイズ：W150×H200mm）
氷冷シャワーシート ペンギン
氷冷シャワーシート シロクマ
蒸れてベタつく汗やニオイをさっぱり拭きとる、頭皮や髪にも使える冷感汗拭きシート。
ひんやり気持ちいい清涼成分メントールとヒアルロン酸（*1）やコラーゲン（*2）などの保湿成分とコンディショニング成分を配合。髪や肌でうるおして整えながらスッキリ爽快に。肌あたりやわらかな厚手シートで、汗やニオイをしっかり拭きとります。持ち運びにうれしいスリムサイズ。
・日本製
・清涼成分：メントール
・保湿成分：ハマメリス葉エキス、*1ヒアルロン酸Na、*2加水分解コラーゲン
キモチ氷冷の定番アイテム 毎年人気のボディーミスト＆ボディーシート
キモチ ボディーミスト 全3種
価格 990円（税込） 内容量 100mL
＜NEW＞アザラシのきもち
ペンギンのきもち
シロクマのきもち
火照ったからだにひんやりきもちぃ～。
肌うるおす植物エキス配合クールボディーミストにメントール不使用の「アザラシのきもち」が新登場。夏の外あそびやスポーツの後、お風呂上がりの肌にシュッとひと吹き。好みで選べる3つのひんやりレベルが揃います。
・日本製
・保湿成分：カミツレ花エキス、スイカズラ花エキス、ハイブリッドローズ花エキス
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25308/table/407_1_888ef2763e290fcff84b9e40ec5a26d5.jpg ]
キモチ 氷冷ボディーシート 全2種
価格 682円（税込）
内容量 36枚入り（シートサイズ：W200×H200mm）
氷冷ボディーシート ペンギン
氷冷ボディーシート シロクマ
気になるからだの汗やニオイをさっぱり拭きとる冷感汗拭きシート。
ひんやり気持ちいい清涼成分メントールとべた付き防止の肌さらさらパウダー入りでサラッとスッキリ爽快に。使いやすい大判厚手の立体メッシュシートが、皮脂汚れやニオイをからめ取りながらしっかり拭きとります。たっぷり使えてうれしい大容量36枚入り。
・日本製
・保湿成分：カミツレ花エキス、スイカズラ花エキス、ハイブリッドローズ花エキス
温かいお湯がなぜかジワジワ冷たく感じる?! 氷冷バスソルト
氷冷バスソルト 左から シロクマ、ペンギン、アザラシ
・氷冷バスソルト 全3種（ペンギン・シロクマ・アザラシ）
価格 220円（税込） 内容量 50g 日本製
保湿成分：ヒバマタエキス
ペンギン・シロクマ清涼成分：メントール、アザラシ清涼成分：ユーカリ油、クスノキ樹皮油
・氷冷バスソルトL 全2種（ペンギン・シロクマ）
価格 880円（税込） 内容量 300g（6回分）
・氷冷バスソルトセット
価格 990年（税込） セット内容：氷冷バスソルト50g（ペンギン 2個、シロクマ 3個）
GPPオンラインショップなどで販売
https://www.gpp-shop.com/shop/e/eC10330A0/
GPPオンラインショップ :
https://www.gpp-shop.com/shop/c/c420801/
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