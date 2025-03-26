株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、オンラインセミナー『本当に“効果”を出すための製造業の設計・開発DX ～デジタルテクノロジーの目利きとプロセス改革～』を2025年4月23日（水）に開催することを発表いたします。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/seminar/s20250423/

製造業を取り巻く環境変化が年々激しくなっている中、設計・開発領域においてもDX化の取り組みを行わなければ、競争力を失い淘汰される時代になってきています。一方で、各社 抜本的な改革を目指してDXツールを導入したものの、システム・予算・部門間の壁の制約から、結局部門内の改善にとどまってしまう、というケースが非常に多く見受けられます。

本セミナーでは、実際の改革実例をもとに、改革を最後までやり切り、投資対効果を出すためのポイントについて講演します。

今回は、カシオ計算機株式会社にて開発・生産領域のDX化・業務改革を推進された矢澤篤志氏（現:イノベイトラボ 代表）をお招きし、実際の改革事例と成功ポイントを紐解いてご講演いただきます。

レイヤーズ・コンサルティングからは、実例をもとに具体的な実践方法について講演いたします。

■オンラインセミナー概要

開催日時：2025年4月23日（水）15：00～17：10

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●オープニング

■レイヤーズ・コンサルティングのご紹介

■設計・開発領域強化のための成功のポイント

鈴木 基（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 取締役 SCM事業部長）

●基調講演

「エンジニアリングチェーン改革による効果創出：成功への道のりとは」

■開発部門と生産部門、協業による改革推進のあり方

■開発・生産現場を味方にするデジタル化の勘所

■改革プロジェクトの立ち上げ、実行、定着までのプロセス

矢澤 篤志 氏（イノベイトラボ 代表、元:カシオ計算機株式会社 執行役員 CIO／生産本部長）

●講演II

「DX化とコンカレントプロセス改革で開発L/T半減を実現した実例とポイント」

■デジタルコンカレントを支えるBOM・BOP連携

■3Dモデル活用によるプロセス改革のポイント

■モジュラー化によるL/T短縮

西辻 亜以子（株式会社レイヤーズ・コンサルティング SCM事業部 ECMビジネスユニットマネージャー）

●講演III

「設計・開発領域における最新DXソリューションと目利きのポイント」

■設計領域におけるAI活用の実態と実例

■他社事例からまなぶシステム評価手法と投資対効果算出方法（PLMシステムなど）

土井 卓也（株式会社レイヤーズ・コンサルティング SCM事業部 ECMビジネスユニット シニアコンサルタント）

●質疑応答

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営トップ、経営企画・設計開発・生産企画・生産技術・原価企画部門の責任者の方

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

詳細・お申込み： https://www.layers.co.jp/seminar/s20250423/

■登壇者について

矢澤 篤志 氏

イノベイトラボ 代表

（元:カシオ計算機株式会社

執行役員 CIO／生産本部長）

1981年カシオ計算機入社。海外営業、物流企画、情報システム部門長を経て、2006年 最高情報責任者（CIO）に就任。その後、執行役員 生産改革担当、生産本部長（生産、調達、物流領域担当）を歴任。2025年1月に退職後、イノベイトラボを創設。ERPのグローバル導入、サプライチェーン領域の改革、スマートファクトリー、エンジニアリングチェーン改革など、業務改革とデジタル化のプロジェクトを数多く牽引。政府特許庁のプロジェクト立て直しにも外部有識者として参画。

鈴木 基

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

取締役 SCM事業部 事業部長

自動車、自動車部品、光学機器、機械設備などの製造業を中心とした上場企業に対して、企画・開発から設計、調達、生産、アフターサービスまで一気通貫で戦略立案・業務改革・DX導入を総合的にコンサルティングを実施。最近では、グローバルBOM改革、グローバルコストマネジメント、グローバルSCM構築、グローバル生産管理などのデータ・業務改革・ツール導入をセットにしたプロジェクトを責任者として多数行う。セミナーでの講演、執筆も多数。

土井 卓也

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

SCM事業部 ECMビジネスユニット

ディレクター

自動車、工作機械、部品メーカーなど製造業を中心とした多くの上場企業に対して、開発プロセス改革、原価企画強化、品質/コストマネジメント、グローバル最適地生産/在庫適正化などの業務改革・システム構築を多数行う。最近では、製品ライフサイクルでの情報管理基盤構築、アフターサービス戦略策定など、ECM/SCMの垣根を超えたコンサルティングを実施。

西辻 亜以子

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

SCM事業部 ECMビジネスユニット

マネージャー

自動車、部品、電子機器メーカーなど製造業を中心とした多くの上場企業に対して、開発プロセス改革、製品ライフサイクル情報管理基盤構築などの業務改革・システム構築やPMO支援を多数行う。最近では、製品・部品仕様の統廃合・モジュラー化や営業改革、スマートファクトリー化にむけたデジタル業務改革支援等、製販含めた幅広いコンサルティングを実施。