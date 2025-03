M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、岡山県笠岡市でソフトウェアの受託開発を行う株式会社システム・エムズと、東京都千代田区でソフトウェア開発販売等を手掛ける株式会社L is BのM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/108/

M&A概要

株式会社システム・エムズは、岡山県笠岡市に拠点を置くソフトウェア受託開発企業で、創業から27年間安定した成長を遂げてきました。しかし、後継者不在課題があり、コロナ禍で組織改革の必要性を感じたことが契機となり、弊社M&Aアドバイザーの深瀬を介して、M&Aの具体的な検討を始めました。株式会社L is BとのM&Aを進めることをご決断されました。L is Bは、システム・エムズの企業文化や価値観に共感し、従業員や顧客を大切にする理念が一致していたため、両社は良好な関係を築きました。このM&Aにより、システム・エムズはさらに成長し、L is Bは新たな事業領域へ進出する道を切り開きました。

譲渡企業

株式会社システム・エムズ

代表取締役:横田 氏

本社所在地:岡山県笠岡市

事業内容:システム開発、システムコンサルタント、インフラ構築設計保守、ホームページ制作

M&Aの検討理由:将来的な後継者不在、企業の更なる成長発展のため

譲受企業

株式会社L is B

代表取締役社長CEO:横井 太輔 氏

本社所在地:東京都千代田区

事業内容:クラウドサービスの開発・提供及び運営サポート、スマートフォン・タブレット・パソコンアプリケーション開発、Webシステム開発及び構築サポート等

M&Aの検討理由:事業領域の拡大のため

担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 深瀬 雄也

大学卒業後、野村證券にて、法人・オーナー様のウェルスマネジメントや、M&Aを含む事業承継などの総合金融コンサルティング業務に従事。

当社入社後、主に、IT、工事、ヘルスケア(医療法人)、物流、製造、商社などの業界のM&Aを中心に成約実績を重ねている。

【会社概要】

名称:M&A キャピタルパートナーズ株式会社(東証プライム上場 証券コード 6080)

所在地:東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者:代表取締役社長 中村 悟

設立:2005年10月

事業内容:M&A 仲介事業

代表番号:03-6770-4300

URL:https://www.ma-cp.com/