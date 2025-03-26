¡ÚM&A¤´À®Ìó¡Û²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤ÈÆ±¶È¤Î¾å¾ì´ë¶È ¤ÎM&A¤ò»Ù±ç
M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼¸ç)¤Ï¡¢²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼õÂ÷³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥à¥º¤È¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÈÎÇäÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒL is B¤ÎM&A¤òÃç²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§º£²ó¤ÎM&A¤´À®Ìó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.ma-cp.com/case/success/108/
M&A³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥à¥º¤Ï¡¢²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¼õÂ÷³«È¯´ë¶È¤Ç¡¢ÁÏ¶È¤«¤é27Ç¯´Ö°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁÈ¿¥²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÀ¼ÒM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¿¼À¥¤ò²ð¤·¤Æ¡¢M&A¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼ÒL is B¤È¤ÎM&A¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤´·èÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£L is B¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥à¥º¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢½¾¶È°÷¤ä¸ÜµÒ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÍýÇ°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¼Ò¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎM&A¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥à¥º¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢L is B¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§º£²ó¤ÎM&A¤´À®Ìó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.ma-cp.com/case/success/108/
¾ùÅÏ´ë¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥à¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÅÄ »á
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©³Þ²¬»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛÀß·×ÊÝ¼é¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸À©ºî
M&A¤Î¸¡Æ¤ÍýÍ³¡§¾ÍèÅª¤Ê¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¡¢´ë¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹È¯Å¸¤Î¤¿¤á
¾ù¼õ´ë¶È
³ô¼°²ñ¼ÒL is B
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²£°æ ÂÀÊå »á
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡µÚ¤Ó±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯µÚ¤Ó¹½ÃÛ¥µ¥Ýー¥ÈÅù
M&A¤Î¸¡Æ¤ÍýÍ³¡§»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á
Ã´Åö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ë¶È¾ðÊóÉô ¼çÇ¤ ¿¼À¥ ÍºÌé
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÌîÂ¼ëú·ô¤Ë¤Æ¡¢Ë¡¿Í¡¦¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¡¢M&A¤ò´Þ¤à»ö¶È¾µ·Ñ¤Ê¤É¤ÎÁí¹ç¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
Åö¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢¼ç¤Ë¡¢IT¡¢¹©»ö¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ê°åÎÅË¡¿Í¡Ë¡¢ÊªÎ®¡¢À½Â¤¡¢¾¦¼Ò¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤ÎM&A¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ìó¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§M&A ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É 6080¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¸ç
ÀßÎ©¡§2005Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§M&A Ãç²ð»ö¶È
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§03-6770-4300
URL¡§https://www.ma-cp.com/