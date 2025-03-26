YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎVsinger¡¦nah¤¬»Ñ¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢NEPHLA¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î²þÌ¾¥ê¥Ç¥Ó¥åー¡ª
Vtuber¥°¥ëー¥×¡¦¤¢¤¹¤¤¤í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½êÂ°¤ÎVsinger¡¦nah¡Ê¤Êー¡Ë¤ÏºòÆü3·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²þÌ¾¥ê¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢NEPHLA¡Ê¤Í¤Õ¤é¡Ë¤È¤·¤Æ¥ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
NEPHLA
°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾Á°¡¦»Ñ¤ò½éÈäÏª
ºòÆü20»þ¤è¤ê¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²þÌ¾¥ê¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·Ì¾µÁ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¿·Ì¾µÁ¤ÎÊó¹ð¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤â´º¹Ô¤·¡¢nah»þÂå¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö·ç¤±¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ömidnight sparkling¡×¤Ê¤É·×3¶Ê¤òÈäÏª¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤âÂî±Û¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
NEPHLA
Ì¾Á°¤â»Ñ¤â°ì¿·¤·¤¿°ÛÎã¤Î¥ê¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÍýÍ³
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¾Á°¤â°ì¿·¤·¤¿ºÆ¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë¤È¡¢VTuber³¦·¨¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ¾À¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢²áµî¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¾À¸¤È¡¢º£²ó¤ÎNEPHLA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤¯»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤ºNEPHLA¤Ï¸µ¡¹nah¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ïº£¸å¤â°ìÀÚ±£¤µ¤º¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡¢¥æー¥¶ーÌ¾¤³¤½ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎYouTube¡¦X¡ÊTwitter¡Ë¤Ê¤É¤Î³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦SNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
nah»þÂå¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ªÇä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢nah¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤ânahÌ¾µÁ¤ÇCD¤Î¹ØÆþ¤ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡£
NEPHLA
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î¥ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò´º¹Ô¤·¤¿ÍýÍ³¤òNEPHLA¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤È¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÉSinger¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ì´¤ÎÎ¹¡ÉÂèÆó¾Ï¡É¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²Î¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¡¦·è°Õ¤Ï3·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿YouTube¥·¥çー¥È¡¦TikTok¤ÎËèÆüÅê¹Æ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤«¤é¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
NEPHLA½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤â·èÄê
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡£nah»þÂå¤«¤éVsinger³¦·¨¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢´û¤ËNEPHLA¤È¤·¤Æ¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î13Æü¤ËÃÓÂÞ¡¦harevutai¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖRock on V¡×¡£À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤ÎVTuber²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£
¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¡¦ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¶¦¤ËÈÎÇäÃæ¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Rock on V
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë13:30³«¾ì¡¡14:30³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§harevutai¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë
¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¡§ https://tiget.net/events/381029¡ÊTIGET¡Ë
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§ https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10573 ¡ÊZ-aN¡Ë
NEPHLA¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
NEPHLA¡Ê¤Í¤Õ¤é¡Ë¡¿¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー
³èÆ°³«»Ï¡§2021Ç¯11·î¡ÊnahÌ¾µÁ¡Ë
YouTube¥Ç¥Ó¥åー¡§2022Ç¯3·î25Æü
³èÆ°Ç¯¿ô¡§3Ç¯
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î4Æü
2021Ç¯11·î¡¢nah¤È¤·¤Æ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÍâÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥ô¥¡ー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤ÆYouTube½éÇÛ¿®¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô10.2Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£
2023Ç¯2·î¤Ë½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖDreamin¡Æ Green Fizz¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¿ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë³¦·¨¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤ë¡£
Æ±Ç¯12·î20Æü¤Ë¤Ï1st¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö°ÍÂ¸¾É¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Æ¥£¥º¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£È¯Çä½é½µ¤ËiTunes¤Ë¤Æ5°Ì¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë¡£
2024Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Ö¤¤¤«¤Õ¤§¢ö¡×¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£
2025Ç¯3·î25Æü¤Ënah¤«¤éNEPHLA¤Ø¤È²þÌ¾¤·¡¢»Ñ¤â°ì¿·¤·¤Æ¥ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
X(Twitter)¡§
https://x.com/NEPHLA_
YouTube¡§
https://www.youtube.com/@NEPHLA
NEPHLA
¤¢¤¹¤¤¤í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖGirl Friend¡×¤òÊìÂÎ¤È¤·¤¿¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸Ä¿ÍÀªVtuber¤¬½¸¤Þ¤ëVtuber¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¡Ö¤¢¤¹¤¤¤í¡×¤Ï¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÌÀÆü¡Ê¤¢¤¹¡Ë¤òºÌ¡Ê¤¤¤í¤É¡Ë¤ë¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë2022Ç¯10·î¤«¤é³èÆ°Ãæ¡£
Web¡§https://asuiro-project.com/
X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/asuiro_pj
YouTube¡§https://www.youtube.com/@AsuiroProject