ペルシード Qi2対応 ワイヤレス充電 マグネットスマホホルダーが4タイプ発売（PPH2540/PPH2542/PPH2543/PPH2545）

株式会社ペルシード

1975年創業のカー用品メーカー・株式会社ペルシード（本社：愛知県愛知郡東郷町）は、2025年2月20日より「Qi2対応 ワイヤレス充電 マグネットスマホホルダー」（オープン価格）を全国のカー用品店およびECにて販売いたしました。

Qi2対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダーで、4つの取付タイプが同時発売。アクセサリソケット取付タイプ（PPH2540）、吸盤タイプ（PPH2542）、エアコン取付タイプ（PPH2543）、貼付けタイプ（PPH2545）

【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder

Qi2正規認証品

Qi2対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー（Qi2正規認証品）。

最大15W（iPhone）の高速充電に対応しています。

強力マグネットでスマホをしっかりホールド

強力マグネットにより、スマホをしっかりホールド。充電位置が正確に合わさり、充電ロスを防ぐことで、充電効率を最大化します。

スマホの縦置き、横置きの両方に対応しています。

過充電防止機能

安全保護回路により、スマホへの過充電を防止します。（過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知）

また、タッチセンサーでワイヤレス充電ON/OFFが切り替えられます。

4つの設置タイプで発売

PPH2540 アクセサリソケット取付

スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことができます。

PPH2542 フレキアーム吸盤

強力な吸盤でしっかりと取り付け可能、吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。

フレキシブルなロングアームで自在に曲げることができ、ローポジションでの設置も可能です。

PPH2543 エアコン取付

スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取り付けできます。

PPH2545 フレキアーム貼付

強力粘着テープ（面ファスナー）でしっかり取り付けできます。省スペースで自由度の高い設置が可能です。フレキシブルなロングアームで自在に曲げることができ、ローポジションでの設置も可能です。

製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/48_1_a7ba54425522250e8e1656d94d3cc998.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/48_2_43da4a73185a0e5e36900ff7ed2b0f1b.jpg ]同時発売のマグネットタイプ（充電機能なし）のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000102886.html)株式会社ペルシード

1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。

「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、

ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。



【会社概要】

社名：株式会社ペルシード

本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

代表取締役：田中 仁

事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売

HP：https://pellucid.co.jp/

株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/

設立： 1975年（昭和50年）



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