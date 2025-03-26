²»À¼¤«¤é¡ÉÇ³¤¨¿Ô¤¡É¤ÎÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¨¡¨¡AI²»À¼¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥ÈÁá´ü¸¡ÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒInterbeing(https://www.interbeing.co.jp/ja)¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜ¾Ò·½¡Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»À¼²òÀÏµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ë¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö²»À¼¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¸¡ÃÎ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢²»À¼²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPolyphony¡Ê¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ëー¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÁÈ¿¥¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¤Î²Ä»ë²½¡×
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¤ò¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤µ¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÎWHO¡Ï¡ÖBurn-out an occupational phenomenon(https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases)¡×¡Ë¡£²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ä´¶¾ð¤ÎÍÞ°µ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿´¿È¤Î¾ÃÌ×¤ä°ÕÍß¤ÎÁÓ¼º¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁá´üÎ¥¿¦¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ä¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉé²Ù¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÁØ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤·¡¢³èÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤¬¿Íºà¤Î¾õÂÖ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÄ´ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤º¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¡×¤ä¡Ö¿Í¤Îµ¤¤Å¤¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê³µÇ°¤¬¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃû¸õ¤òÁá´ü¤ËÂª¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤ÈÁÈ¿¥¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÃÎáÏÂ¸µÇ¯ÈÇ Ï«Æ¯·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ-¿Í¼êÉÔÂ¤Î²¼¤Ç¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-¡ÃÂè3¾Ï Âè1Àá¡¢P.175¤è¤ê¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3_01.pdf¡Ë
¢£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¹âÀºÅÙ¤Î²»À¼´¶¾ð²òÀÏµ»½Ñ
½¾Íè¤Î²»À¼Ç§¼±¤¬¡Ö²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Interbeing(https://www.interbeing.co.jp/ja)¤Î²»À¼²òÀÏµ»½Ñ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤«¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢À¼¤Î¥Èー¥ó¡¢ÍÞÍÈ¡¢¥ê¥º¥à¡¢¶¯¤µ¤Ê¤É¤ÎÈó¸À¸ìÅª¤Ê²»¶ÁÆÃÀ¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢³èÎÏ¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÄêÎÌÅª¤ËÃê½Ð¡£
Ã»»þ´Ö¤Î²»À¼¤«¤é¤Ç¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡¥¼ê·Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Î¥Þ¥¤¥¯¤«¤é´ÊÃ±¤Ë²»À¼¤ò¼ý½¸¤Ç¤¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÊÑ²½¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡£½¾¶È°÷¤ÎÆüÊó¤ä1on1¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¹¥È¥ì¥¹ÊÑ²½¤Î²Ä»ë²½¤Èµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
²»À¼¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¦¥Áー¥àÃ±°Ì¤Ç»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤·Á¼°¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ä¥¹¥È¥ì¥¹·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë½¾¶È°÷¤Î¾õÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤ä»Ù±ç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- Áá´üÎ¥¿¦¤ÎËÉ»ß¡§¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¤ÎÃû¸õ¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»Ù±ç¡§¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥©¥íー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ú¸º¡£
- ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡§´ÉÍý¿¦¤¬¥Áー¥à¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Åª³Î¤Ê1on1¤ä²ðÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
- ·ÑÂ³Åª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡§´¶¾ðÊÑ²½¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍý²ò¤È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ¥¿Ê¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§¡ÖPolyphony¡×¤¬ÉÁ¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö²»À¼¥Ðー¥ó¥¢¥¦¥È¸¡ÃÎ¡×¤Ï¡¢Interbeing(https://www.interbeing.co.jp/ja)¤¬Å¸³«¤¹¤ë²»À¼²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPolyphony¡Ê¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ëー¡Ë¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Polyphony¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶È¥Èー¥¯¤Î¼Á¤Î²þÁ±¡¢¸ÜµÒÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²»À¼¤òÄÌ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒInterbeing¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Interbeing(https://www.interbeing.co.jp/ja)¤Ï¡ÖÆ»¤ÎÅ¯³Ø¤È¥Çー¥¿¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÊÑÍÆ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£²»À¼²òÀÏ¤ä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Æâ¾Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹ÍÊ¸¸¥
- À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¡ÖBurn-out an occupational phenomenon¡×
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
-
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ¸µÇ¯ÈÇ Ï«Æ¯·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ù¡ÊÂè3¾Ï Âè1Àá¡¢p.175¡Ëhttps://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-1-2-3_01.pdf(https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/burn-out-an-occupational-phenomenon)
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¿ÇÃÇ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½Ãû¤Î²Ä»ë²½¤ÈÂÐÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ê°ìÎã¡Ë
·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤äµ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.interbeing.co.jp/ja/voice-based-burnout-detection
³ô¼°²ñ¼ÒInterbeing
Æ»¤ÎÅ¯³Ø£ø¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¹â¤á¤ë²ñ¼Ò