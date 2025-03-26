アートコレクティブ「SKIN」とのコラボレーション、「Pas De DANSE」2nd Collectionを発売します
URBAN RESEARCH のオリジナルブランド「RODE SKO」は上品で高級感のあるラインナップと今を感じるヴィジュアルが魅力のバッグ&シューズブランド。
そんなRODE SKOとコラボレーションするのは、異なるフィールドで活躍するメンバーが不定期で活動するアートコレクティブ「SKIN」。アパレルデザイン制作、空間デザイン、ブランドディレクション、アートディレクションなど多岐にわたって活動しています。
この2つのブランドのコラボレーションを「 Pas De DANSE（パドゥダンス）」と名付け、ブランド名にダンスステップの意味を持ち、RODE SKO（=赤い靴）でダンスしているような、軽やかな遊びをもったブランドに。
バッグにグラフィックを落とし込み、日常も楽しくステップを踏んで過ごせるようなアイテムが揃います。
「オモテとウラ」をテーマにした今季のコレクション。
フロントには星空、内側には雲のグラフィックをあしらった2サイズのバッグが登場します。
光と影、明と暗。一見対極にあるようでいて、実はどちらもお互いを引き立て合い、存在を支えている。そんなメッセージを込めたPas De DANSE の2ndコレクション。
Pas De DANSE Eclipse Bag large(https://www.urban-research.jp/product/rodesko/bag/DA004-RDA4/?_ga=2.24301306.198192715.1742524772-1212689037.1738886534&_gac=1.225426792.1740553966.Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYq7YrnUHVItSbF1XdYkZI597Qd7b-BxZA_45OPOfexYNho75MjDP7MaAsbiEALw_wcB)
\19,800 (tax incl.)
Pas De DANSE Eclipse Bag small(https://www.urban-research.jp/product/rodesko/bag/DA005-RDA4/?_ga=2.24301306.198192715.1742524772-1212689037.1738886534&_gac=1.225426792.1740553966.Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYq7YrnUHVItSbF1XdYkZI597Qd7b-BxZA_45OPOfexYNho75MjDP7MaAsbiEALw_wcB)
\16,500 (tax incl.)
▶︎LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/rodesko_2025ss/danse/)はこちら◀︎
【発売日】
2025年3月下旬より順次販売開始
【販売店舗】
URBAN RESEARCH
渋谷ヒカリエShinQs店 / キラリナ京王吉祥寺店 / ルミネ横浜店 / ルミネ大宮店 / 静岡パルコ店 / 金沢百番街Rinto店 / なんばCITY店 / ららぽーとEXPOCITY店 / ミント神戸店 / ピオレ姫路店 / 広島パルコ店 / 小倉井筒屋店 / 福岡パルコ店 / アミュプラザ博多店 / アミュプラザ長崎店 / COCOSA熊本店 / アミュプラザ鹿児島店
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