株式会社船場 代表取締役社長に小田切 潤が就任

株式会社船場

「未来にやさしい空間を」をミッションに掲げ、さまざまな空間の内装デザイン・施工を手掛ける株式会社船場(本社:東京都港区)は、代表取締役社長に小田切 潤が就任したことをお知らせいたします。

小田切 潤は、広告代理店、大手総合商社、米系コンサルティングファームにおいて、ブランド・マーケティング戦略、経営企画、M&A業務などに携わり、幅広い経験と知識を蓄えてきました。また、アパレルブランドのホールディングカンパニーでは執行役員および戦略企画室長として、さらに出資先企業の取締役としても経営に関与した経験を有しています。これらの豊富な経験と幅広い知見を活かし、船場グループの中長期的な持続的発展を図り、若い世代と共に更なる成長を実現するため、代表取締役社長に就任いたしました。

■小田切 潤のプロフィール

大学卒業後、広告代理店に入社し、アパレル、ラグジュアリーブランド、セレクトショップ等のプロモーション、ブランディング等に従事。その後、丸紅でライフスタイル分野での事業開発、経営企画業務等を経て、M&Aチーム及びニューヨークでの約5年間の駐在にて、グローバルで様々な業界において約300件以上のM&A及び経営管理、新規事業開発業務等に携わる。その後、アクセンチュアのストラテジーグループのプリンシパルディレクター、オンワードホールディングスの執行役員戦略企画室長を経て、2024年11月船場副社長執行役員就任、2025年3月同社代表取締役社長就任。

早稲田大学大学院卒(MBA Dean’s List)、一橋大学大学院卒(MBA in Finance)、HEC Paris経営大学院卒(MSc in Innovation and Entrepreneurship)、ハーバード経営大学院(Global Strategic Management Program修了)

メッセージ

「Borderless Creativity & Innovation への絶え間ない挑戦へ」

企業を取り巻く世界情勢や経済環境が大きく変化する中で、グローバルな社会課題も複雑化しており、船場においてもサービスの真価と進化が常に問われています。船場は、戦後直後に陳列ケース販売の個人商店として開業し、店舗の内外装から売り場作りを中心に業容を拡大してきました。その後、事業領域をオフィス、学校、公共施設、宿泊施設などに拡げ、さらに約40年前から海外への事業展開にも注力しています。近年では、環境・社会・人に負荷をかけないエシカルデザインや、メタバースの空間デザインを手掛けるなど、多様な視点や分野で挑戦を重ね、リアル及びデジタルの空間創造企業として進化してまいりました。

今後も、長年培った伝統の技術とサービスを基盤に、国境や既成概念を超えた創造性と革新性への絶え間ない挑戦を続けることで、ステークホルダーの皆様にとっての「サクセスパートナー」となれるよう企業努力を続けてまいります。

船場について

「サクセスパートナー」を企業理念に、商業施設をはじめオフィスや教育、ヘルスケア、余暇施設等のさまざまな空間づくりにおいて、調査・企画・デザイン・設計・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートしています。2021年よりビジョンに「Good Ethical Company」、ミッションに「未来にやさしい空間を」を掲げています。人や地域社会、自然環境へ“おもいやり”の視点を持ち、サプライチェーン全体で未来にやさしい空間の共創を目指すエシカルデザインを推進しています。

社名:株式会社船場 カブシキガイシャ センバ

所在地:東京都港区芝浦1‐2‐3シーバンスS館9階

上場:東京証券取引所スタンダード市場(コード番号:6540)

主な実績:サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場(設計、施工) / ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS(マスタープラン・設計・施工)/ Tokyoシェアオフィス墨田(プロダクション・設計・施工)/ 三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真(調査企画・マスタープラン・設計・環境デザイン・施工)

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。