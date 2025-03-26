¥Ë¥»¥³¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤»¤ë°ìÅïÂß¤·¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖThe Hilltop Niseko¡×2025Ç¯4·î¥ªー¥×¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ó¥×¥¹¥¿¥ó¥×

ÍÓÄý»³¤òË¾¤à¡ÖThe Hilltop Niseko¡×

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ó¥×¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À®µÜ°ìÍº¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥­ー¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ê¥Ë¥»¥³¤Ë¡¢°ìÅïÂß¤·¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖThe Hilltop Niseko¡×¤ò2025Ç¯4·î10Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





Í¥¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈìÔÂô¤Ê¶õ´Ö

ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¼Ö¤Ç¤ï¤º¤«3Ê¬¤Î¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ìó3,727.89m²¡ÊÌó1,000ÄÚ¡Ë¤Î¹­Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÍ­¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Ë¤ÏËÒÁðÃÏ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÍÓÄý»³¡¢¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¡¢º«ÉÛ³Ù¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¡¢ÀÅ¤«¤Ç²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£






¹â¤¤Å·°æ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÂç¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·Ê¿§¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¿·ÎÐ¡¢²Æ¤ÎÎÐË­¤«¤ÊËÒÁðÃÏ¡¢½©¤Î¹ÈÍÕ¤¬»³¡¹¤òºÌ¤ê¡¢Åß¤Ë¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¥¹¥­ー¾ì¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç10Ê¬¡¢¥Ò¥é¥Õ¥¹¥­ー¾ì¤Ï15Ê¬¤È¡¢¥¹¥­ー¥ê¥¾ー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¡£µ¨Àá¤´¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶¦¤Ë¡ÖThe Hilltop Niseko¡×¤Ç¤¼¤Ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£





Ë­ÉÙ¤Ê¼þÊÕ´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È

Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥»¥³¤Ë¤Ï¡¢ÍÓÄý»³¤ä¿¬ÊÌÀî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¹Àô¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ë¥»¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤â¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¥Ó¥åー¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£




¥Ú¥Ã¥È¤È³Ú¤·¤à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£

»ÜÀß¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÅÐ¤ì¤ë»³¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¤Î¥µ¥Þー¥´¥ó¥É¥é¤Ï¡¢¥êー¥É¤Þ¤¿¤Ï¥­¥ã¥êー¤Î»ÈÍÑ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤â¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥´¥ó¥É¥é¾è¤ê¾ìÁ°¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬Â¿¿ôÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£








¥íー¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¥³¥¢¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®

Â¾¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ë¥»¥³¤Î¾ðÊó¤ò¥íー¥«¥ë¤È¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÈ¯¿®¡£´Ñ¸÷°ÆÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤½Ü¤Î¾ðÊó¤äÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥»¥³¤Î¡Öº£¡×¤òÃÎ¤ë¤Ê¤é¡¢The Hilltop Niseko¤Ç¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª



»ÜÀß³µÍ×

- ±ä¾²ÌÌÀÑ¡§198m²¡ÊÆó³¬·ú¤Æ¡Ë


- 4¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡Ê¥­¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É4Âæ¡Ë


- ºÇÂçÄê°÷¡§8Ì¾


- Ãó¼Ö¾ì¡§4Âæ


- ÀßÈ÷¡§¥Õ¥êーWiFi¡¢Á´¼¼¾²ÃÈË¼¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡¢¿©Àöµ¡´°È÷¡¢¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¡¢¤½¤ÎÂ¾


- ¥Ú¥Ã¥È¼õÆþ¡§ºÇÂç2Æ¬¤Þ¤Ç¡Ê¸¤¡¦Ç­¡Ë


















»ÜÀß¾ðÊó


- ½êºßÃÏ¡§°ºÅÄ·´¥Ë¥»¥³Ä®


- ¥¢¥¯¥»¥¹¡§


- ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´Ö


- »¥ËÚ¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´Ö


- ¥Ò¥é¥ÕÃæ¿´Éô¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç15Ê¬


- ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00～


- ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§～10:00


- Instagram¡§@Thehilltop_niseko



¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¸½ºßAirbnb¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£¤¸¤ã¤é¤ó¤ä°ìµÙ¡¢Booking.com¤Ê¤É³ÆOTA¤Ç¤â½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(https://www.airbnb.jp/rooms/1274902488457520466?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=150e5bea-6124-437e-ac16-19d8d715500f)




¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ó¥×¡¦¥¹¥¿¥ó¥×
Ã´Åö¡§¿¹Âô
TEL¡§03-6803-8940¡ÊÂåÉ½¡Ë
Email¡§info@stompstamp.co.jp
URL¡§https://stompstamp.co.jp/