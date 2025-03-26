ºæµì¹Á¤Î¿·¤¿¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¡ª¹Á¤òË¾¤àìÔÂô¤Ê¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯～Âçºå¡¦ºæ¡ÖAOI NAPOLI UMISOBA¡×¤«¤é¿·¥ì¥¸¥ãー¥×¥é¥ó¡Ø¤¦¤ß¤Ë¤Ã¤¯¡ÙÅÐ¾ì

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¢£TEL ¡§072-242-3830
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¢£URL¡§https://umisoba.aoinapoli.jp
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00close(Food/Drink LO 21:00)
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