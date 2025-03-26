¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒJDSC
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40467/table/124_1_f272aedd776aebba7ffffd249bfbb36e.jpg ]
³ô¼°²ñ¼ÒJDSC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¥¨¥ë¥Æ¥¹ Áï»Ö¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4418¡Ë¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÁªÇ¤¡Ê2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40467/table/124_1_f272aedd776aebba7ffffd249bfbb36e.jpg ]