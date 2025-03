¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µòÅÀ¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯Ãóºß»öÌ³½ê¡×¤òÀßÎ©

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社(社長:久野 貴久)は、ファインケミカル事業における化粧品原料市場の開拓をより深化させることを目的に、2025年4月にタイのバンコクに駐在事務所を開設し、2025年5月から稼働します。中国、スペインに続き、経済成長の著しい東南アジアに拠点を構えることにより、2025年度からの新中期経営計画「Value UpX」において基幹戦略の一つとして掲げる「ファインケミカル事業のグローバルシェア拡大を通じた利益成長」を実現します。

1.バンコク駐在事務所開設の目的

バンコクは東南アジアの化粧品産業の中心地です。本事務所をマーケティング拠点とし、市場の動向やお客さまの生の声をダイレクトに掴むことで、お客さまが本当に求める製品や技術を正確に捉え、迅速に最適なサービス提供を可能とし、東南アジアにおける当社のプレゼンスを高めていきます。

また、バンコクに事務所を設けることで、当社が2024年12月に第三者割当増資の引受を行った、インドネシアPT. TAKAHA MULTICHEM INDONESIA※1(以下TAKAHA)と連携を強め、インドネシア市場開拓の戦略立案にも取り組んでいきます。インドネシアは、平均年齢が若く、経済発展と人口増加の面でも急成長中な市場であり、将来的な独自拠点の設置も視野に入れています。インドネシアはHalalへの要求が強い特徴的な市場でもあることから、私たちは、本事務所を通したTAKAHAとの連携で得られる知見を活かして、今後、世界的に成長が望まれるHalal化粧品に対応した化粧品原料の拡充も進めていく計画です。

2.バンコク駐在事務所の概要

■事務所名: 日清オイリオグループ株式会社バンコク駐在事務所

英語表記: Nisshin OilliO Group, Ltd. Bangkok Representative Office

■住 所: Room No.21 in NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD.,

13th Floor, Ramaland building, no. 952 Rama IV Road,

Khwaeng Suriyawongse, Khet Bangrak, Bangkok Metropolis 10500

https://maps.app.goo.gl/PSvaHD4TQ2U8Kaxm6

■開 設 日: 4月

■所 長: 松本 恭平

■所 員 数: 3名

※1:PT. TAKAHA MULTICHEM INDONESIA

■所 在 地 : ジャカルタ(インドネシア)

■代表者氏名・役職: 藤田 和志CEO

■事 業 概 要: 化粧品企画提案型原料商社

■従 業 員 数: 23名 (2025年3月25日現在)

■当社出資比率: 8%