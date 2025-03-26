¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Çー¥¿ÀìÌç¤ÎR&DÁÈ¿¥¡ØOrganic Data Lab¡Ù¤òÈ¯Â¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Çµ»½Ñ¸ÜÌä¤ÎÅÏÊÕÅØ¤¬¥é¥ÜÄ¹¤Ë½¢Ç¤
¡¡¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ëFinatext¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÄÔÃæ ¿Î»Î¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Çー¥¿ÀìÌç¤ÎR&DÁÈ¿¥¡ØOrganic Data Lab¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥¿¡¦¥é¥Ü¡Ë¡Ù¤òÈ¯Â¤·¡¢Åö¼ÒÁÏ¶È¼Ô¤Çµ»½Ñ¸ÜÌä¤ÎÅÏÊÕÅØ¤¬¥é¥ÜÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÏÊÕ¤Ï2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÇÅö¼Ò¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£È¯ÂÇØ·Ê
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤äÎÎ°è¤Ç¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´ë¶È¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÀøºßÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¸¦µæ³«È¯¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸øÅªÅý·×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤·ÐºÑ¤ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢POS¥Çー¥¿¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î·èºÑ¥Çー¥¿¡¢µá¿Í¹¹ð¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»Ø¿ô¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³È¯À¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Çー¥¿¡Êorganic data¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤Î»ö¶È²½¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥é¥Ü¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹À®²Ì
¡¡Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ä»ö¶È²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¹ÈÏ¤ÊÎÎ°è¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØOrganic Data Lab¡Ù¥é¥ÜÄ¹ ÅÏÊÕÅØ ¤è¤ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑ¥Çー¥¿¤Ï¡¢À¯ÉÜÅý·×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ý½¸¤È½¸·×¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆþÇ°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Êdesigned data¡Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò±Ä¤àÃæ¤Ç¼«À¸Åª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Êorganic data¡Ë¡£Á°¼Ô¤¬¡ÖËßºÏ¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸å¼Ô¤Ï¡Ö»¨Áð¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Organic data¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¸Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ã³²¤¬¤¢¤ë¡£¡ØOrganic Data Lab¡Ù¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ê£±¡ËÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö»¨Áð¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¼ý½¸¤·¡¢¡Ê£²¡Ë¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¸«È´¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ê£³¡Ë·ÐºÑ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØOrganic Data Lab¡Ù¥é¥ÜÄ¹¡¡ÅÏÊÕ ÅØ
¢£³èÆ°ÆâÍÆ
- ´ë¶È»ëÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°
¡¡Ã»´ü¤Î»ö¶È²½¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¿Íºà¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¾å¤ÎÃÎ¸«¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤ä¸¦µæ¥Æー¥Þ¤òÀè¹ÔÅª¤ËÄ´ºº¡¦³«È¯¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼Ò²ñÅª»ëÅÀ¤Ç¤Î³èÆ°
¡¡¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á³Ø½Ñ¸¦µæ¤¬½½Ê¬¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö·ÐºÑ³Ø¡ß¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø³«²ÄÇ½¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¥Çー¥¿¤ä´ë¶È¤ÎPOS¥Çー¥¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤ò³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢»º³ØÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØOrganic Data Lab¡Ù¹½À®¥á¥ó¥Ðー
¡ÖOrganic Data Lab¡×¥é¥ÜÄ¹ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È ÁÏ¶È¼Ô¡¦µ»½Ñ¸ÜÌä¡¦¼èÄùÌò(Í½Äê)
ÅÏÊÕ ÅØ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤Ä¤È¤à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¢°ì¶¶Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤è¤êÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê¡Ê·ÐºÑÍýÏÀÀì¹¶¡Ë¡¦·ÐºÑ³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£International Journal of Central Banking¤ÎAssociate Editor/Æâ³ÕÉÜ·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄÀ¯ºö¥³¥á¥ó¥Æー¥¿/¥¥ä¥Î¥ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´¤Ê¤É¤ò·óÌ³¡£ ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ´ðÈ×¸¦µæS¡ØÄ¹´ü¥Ç¥Õ¥ì¤Î²òÌÀ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìÂçÆü¼¡Êª²Á»Ø¿ô¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¡£2025Ç¯3·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡ÖOrganic Data Lab¡×¤Î¥é¥ÜÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
À®ìþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
¾±»Ê ½Ó¾Ï¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸ ¤È¤·¤¢¤¡Ë
¡¡2019Ç¯3·î¤ËÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Æ±Ç¯4·î¡¢À®ìþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½õ¶µ¡£2022Ç¯4·î¤è¤êÀìÇ¤¹Ö»Õ¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¨º£¸å¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¾·¤Ø¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿²òÀÏµ»½Ñ¤äÀ¸À®AI¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢»º¶È³¦¤È³Ø½Ñ³¦¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚFinatext¥°¥ëー¥×¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Finatext¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»¤ò¡È¥µー¥Ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆºÆÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¼Ô¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¡×¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡×¡¢¾Ú·ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥×¥é¥¹¡×¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÝ¸±¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥×¥é¥¹¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢¡Ö¶âÍ»¤¬¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¤¤ÎÃæ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFinatext¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎÓ ÎÉÂÀ
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì 4419
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2013Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ°ìÃúÌÜ8ÈÖ10¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¶åÃÊ¥Ó¥ë9³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://hd.finatext.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÅÏÊÕÅØ¸¦µæ¼¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅìÂçÆü¼¡Êª²Á»Ø¿ô¡Ê¸½¡§Æü·ÐCPINow¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¤ò¼Â¸½¤¹¤ëFinatext¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£POS¥Çー¥¿¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î·èºÑ¥Çー¥¿¡¢µá¿Í¹¹ð¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¡×¤òÂ¿¿ô°·¤¤¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î·ÐºÑ»Ø¿ô¤ò³«È¯¤·¡¢·ÐºÑÅý·×¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²½¡¢´ë¶È¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°250¼Ò°Ê¾å¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢À¯ÉÜ¡¢À¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³¤³°¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¡¢·ÐºÑÄ´ºº¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÄÔÃæ ¿Î»Î
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2015Ç¯2·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ°ìÃúÌÜ8ÈÖ10¹æ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¶åÃÊ¥Ó¥ë 9³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://nowcast.co.jp/