【品川プリンスホテル】ホテル滞在×夏休み自由研究 イルカにスペシャルアイスをプレゼントする夏の特別体験

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、当ホテルに隣接した「マクセル アクアパーク品川」でSDGsについて学び、自由研究をホテル滞在中に進めることができるステイプランを、この夏に2回(2025年7/26(土)~7/27(日) 、8/8(金)~8/9(土))開催いたします。

スペシャルアイス作り体験(品川プリンスホテル)スペシャルアイスをイルカにあげよう(品川プリンスホテル)

近年、夏休みの自由研究ではテーマ決めに悩む声が多く聞こえており、「調べるだけでなく、実際に体験すること」が重要視されています。また、親子で一緒に取り組めるプログラムを選ぶ家庭も増えており、「学び×思い出」が両立する自由研究が注目されています。

そうした背景をふまえ、当プランでは、SDGsの目標14である“海の豊かさを守ろう”についてご家族で学んでいただける機会として、オリジナルの自由研究ノートをご用意いたしました。水族館の飼育スタッフが考えたクイズの解答を求めて、水族館を探検していただくとともに、普段見ることのできない時間帯の閉館後と開館前に、海の生きものたちの様子を生態解説などを交えてじっくりと観察したり、実際に触れたりする特別な体験プログラムとなっております。

本年3月27日(木)に開業するTAKANAWA GATEWAY CITYが目指す100年先の心豊かなくらしに向けた理念に呼応するように、未来の海を守るための意識を育む機会を提供し、ホテルコンセプトの“FUN! Goes On”を体現することでご家族の夏休みがより豊かな時間になることをご提案いたします。

『イルカにスペシャルアイスをプレゼントする夏の特別体験』 概要

自由研究ノートを手に館内を探検(品川プリンスホテル)

【期間】

2025年7月26日(土)~27日(日)/8月8日(金)~9日(土)

【場所】

マクセル アクアパーク品川

【料金】

1名さま\17,000(メインタワー コーナー ツインルーム 1室3名さまご利用時)

【内容】

マクセル アクアパーク品川2日間入場券+ミニ講話+繰り返し使えるアメニティセット

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/aqua_jiyukenkyu2025/

【お問合せ】

宿泊予約係 TEL:03-3440-1111(受付時間:10:00A.M.~6:00P.M.)

≪本プランのポイント≫

1. 水族館の“夜と朝”。普段は見られない時間帯を貸し切りで探検!

2. 飼育スタッフによる生態解説&ふれあい体験で、SDGsの視点で海の環境を学ぶ!

3. 自由研究ノート付き!お家に帰ってからも学びが続きます。

<< スケジュール >>

【1日目】

自由研究ノートにあるクイズの答え探しとスペシャルアイス作りをしよう!

3:00P.M. チェックイン

・チェックイン後、お部屋に用意されている自由研究グッズを持って水族館へ

・ノートにあるクイズの答えを探そう

7:00P.M.

・ドルフィンパフォーマンス鑑賞

8:00P.M. 閉館

・集合して、みんなでクイズの答え合わせ

・イルカエンリッチメントについて学ぼう

・スペシャルアイスを作り飼育スタッフに質問もできます

9:00P.M.

・終了退館(ホテルへ移動)

自由研究ノートにあるクイズの答えを探して館内を探検(品川プリンスホテル)クイズの答え合わせと飼育スタッフへの質問タイム(品川プリンスホテル)【2日目】

開館前の朝の水族館でSDGsについてのミニ講座+海の生きものとのふれあいタイム

7:45A.M.

・メインタワーロビー集合~水族館へ移動

8:00A.M.

・SDGs講話(海の生きものの生態と海の環境問題について)

・イルカにタッチ

・イルカにスペシャルアイスをあげよう

9:00A.M.

・終了後ホテルへ

9:20A.M.

・お土産に「ブーランジュリーシナガワ」の人気のパン5種類が詰め合わせになったホテルメイドのパンBOXをお渡しいたします

イルカと触れ合う時間(品川プリンスホテル)ホテルメイドのパンBOX(品川プリンスホテル)

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。

そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。

心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。

あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。

そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,554 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場 数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他