¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥á¥¬¥ÍÁª¤Ó¤Ë°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¡£¤³¤É¤â¥á¥¬¥Í¡ØGlass mete¡Ù¤ËÍÄ»ù¸þ¤±¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì
´ã¶À»Ô¾ì¤Ï¡¢Í·¤Ó¤âÊÙ¶¯¤â°Â¿´¤·¤ÆÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î»Ò¤É¤â¥á¥¬¥Í¡ØGlass mate¡Ê¥°¥é¥¹¥á¥¤¥È¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢ÍÄ»ù¸þ¤±¥µ¥¤¥º¤Î¿·ºî¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î´ã¶À»Ô¾ìÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡ØGlass mate¡Ù¤Ï¡¢´ã¶À»Ô¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¾®¤µ¤Ê¥á¥¬¥Í
¡Ö´ã¶ÀDB2024¡Ê´ã¶À¸÷³Ø½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¬¥ÍÁõÍÑ¼Ô10,000¿Í¤Ë¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¯Îð¡×¤ò¥¢¥ó¥±ー¥È¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5ºÐ°Ê²¼¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î0.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄ»ù¸þ¤±¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¥á¥¬¥ÍÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤¦¥á¥¬¥Í¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÇÅ¬¤Ê¥á¥¬¥Í¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ëÀ¸³è¤Î¥Èー¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤ë´ã¶À»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢6ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¥á¥¬¥Í¤ò¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾®¤µ¤ÊÆ¬¤äÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Î¹ü³Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤äÉ¡¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢ÉÔ°Õ¤Î¾×·â¤Ë¤â·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¾æÉ×¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ä¥¦¥ë¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã¶À»Ô¾ì¤Î¥á¥¬¥Í¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾®¤µ¤Ê¥á¥¬¥Í¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´Àß·×¤Ç¤¹¡£
POINT
£±¡¥É¡¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ê¥³¥óÀ½¥Ä¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥ÉºÎÍÑ
£²¡¥¥è¥í¥¤¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤ÆóÃÊ¶Ê¤²²Ã¹©
£³¡¥°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¥è¥í¥¤¤ä¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¥Ñー¥Ä¤Î³Ñ¤òÉ½Î¢¶¦¤Ë´Ý¤¯²Ã¹©
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Glass mate¡Ê¥°¥é¥¹¥á¥¤¥È¡Ë
¼ï¡¡Îà¡§3·¿11¼ïÎà
²Á¡¡³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è°·Å¹¡§Á´¹ñ¤Î´ã¶À»Ô¾ìÅ¹ÊÞ
ÆÃ¡¡Àß¡§https://www.meganeichiba.jp/frame/?product_brand_id=9
È÷¡¡¹Í¡§²Á³Ê¤Ï¡¢¥Õ¥ìー¥à¤È¥ì¥ó¥ºÂå¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
LINEUP
GLM-1004¡Ê38¢¢15-125¡¿½é¤á¤Æ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ªー¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë
GLM-1004¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë
GLM-1004¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
GLM-1004¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
GLM-1005¡Ê38¢¢15-125¡¿³Ñ¤Ð¤ê²á¤®¤º´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢¥â¥Ç¥ë¡Ë
GLM-1005¡Ê¥°¥êー¥ó¡Ë
GLM-1005¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
GLM-1005¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
GLM-1005¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
GLM-1006¡Ê40¢¢15-125¡¿¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ªー¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë
GLM-1006¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë
GLM-1006¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
GLM-1006¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë
GLM-1006¡Ê¥Ç¥ß¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®8ÈÖÃÏ¤Î6
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÉÚß·¾»¹¨
Àß¡¡Î©¡¡¡¡1980Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡100É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯3·îËö¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥á¥¬¥Í¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡¢ÊäÄ°´ï¤ÎÈÎÇä¡¢¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡¡¹ñÆâ1,035Å¹ÊÞ¡¢³¤³°23Å¹ÊÞ¡Ê¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¹ç·×¡¢2024Ç¯3·îËö¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡¡4,966¿Í¡Ê2024Ç¯3·îËö¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://www.meganetop.co.jp
´ã¶À»Ô¾ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.meganeichiba.jp
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Í¥È¥Ã¥×¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡§0120-818-828¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö9:00～18:00¡Ë
¡ö¡Ö´ã¶À»Ô¾ì¡×¡ÖALOOK¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¡×¡Ö¥ì¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥ì¥ó¥º¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ÏÅö¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×Å¹ÊÞ¤Ç¤¹