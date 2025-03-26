¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Î¥×¥í¥Áー¥à»ÅÍÍ¡¢S-Works Tarmac SL8¥Õ¥ìー¥à¥»¥Ã¥È¤¬¥ì¥×¥ê¥«¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì

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https://www.specialized.com/jp/ja/3icons-tarmac
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Red Bull Bora, White
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Tarmac SL8 Team Frameset: Soudal Quick-Step
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Team, Quickstep
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Tarmac SL8 Team Frameset: SD Worx - Protime
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Team, SD Worx
¾¦ÉÊÌ¾¡§S-Works Tarmac SL8 Team Frameset: FDJ - SUEZ
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Team, FDJ
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