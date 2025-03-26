¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡×ÍÛµ¤¤Ê²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤ë¸¸¿À¡ÖÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡¦¥Ñー¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ó¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÏPC¸þ¤±MMORPG¡Ö¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÁ¸±¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¸¸¿À¤È¤·¤Æ¡ÖÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡¦¥Ñー¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æú¿§¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ë½÷ÀÍÑ°áÁõ¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥ï¥ë¥Ä¥É¥ì¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¸¸¿À¡ÖÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡¦¥Ñー¥ó¡×¤ÈËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª
3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸¸¿À¡ÖÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡¦¥Ñー¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸¿ÀBOX¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×´ü´Ö¡Û2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§59¤Þ¤Ç
ÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡¦¥Ñー¥ó
¡Öº£Æü¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤²¤Æ¤³～¡ªÌÂ¤¨¤ë»ÒÍÓ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¿¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³～¤¤¡ª¡×
¢¡Â°À¡§À»
¢¡¥¹¥¥ë¡§³ÚÅ«¤ÎÄ´¤Ù¡¢Ì´Å«¤ÎÄ´¤Ù¡¢½ËÅ«¤ÎÄ´¤Ù
¢¡¼é¸î¥¿¥¤¥×¡§¹¶·âÎÏÁý²Ã¡¦À»Â°À¥¹¥¥ë¥À¥áー¥¸Áý²Ã
¥Ñー¥ó¤ÏÅ¨¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ë¤ä¡¢Å¨¤Î¼õ¤±¤ëÀ»Â°À¥À¥áー¥¸¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ë¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Å¨¤Î¼õ¤±¤ë²ñ¿´¥À¥áー¥¸¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤ÆÆÃÅµ¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥Ñー¥óÅÐ¾ìµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¡Ú¥Ñー¥óPU¡Û¸¸¿ÀBOX¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ñー¥ó¤ÎÁÛ¶Ì¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë½¸¤á¤¿¡Ö¥Ñー¥ó¤ÎÁÛ¶Ì¡×¤Ï¡Ö¥Ñー¥ó¤Î¾ÓÁü²è¡×¤ä¡Ö¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¡ÛÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¸¿À¡¦¥Ñー¥ó¤Î¾ÓÁü²è
¥Íー¥à¥Ñ¥Í¥ë¡¦ÍÛÁÕ¤ÎËÒÍÓ¿À
¡Ú¥Ñー¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¡¡¥³¥Á¥é(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12365&mode=2&news_type=6)¡¡¡Û
½÷ÀÍÑ°áÁõ¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥ï¥ë¥Ä¥É¥ì¥¹¡×¤¬Æú¿§¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª
3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÆú¿§¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ë½÷ÀÍÑ°áÁõ¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥ï¥ë¥Ä¥É¥ì¥¹¡×¤È¥Þ¥ó¥È¥¢¥Ð¥¿ー¡Öð¼²Ú»°Åá¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×´ü´Ö¡Û2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§59¤Þ¤Ç
½÷ÀÍÑ°áÁõ¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥ï¥ë¥Ä¥É¥ì¥¹¡×
¥Þ¥ó¥È¥¢¥Ð¥¿ー¡Öð¼²Ú»°Åá¡×
¡Ú¥ëー¥ì¥Ã¥È¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¡¡¥³¥Á¥é(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12366&mode=2&news_type=6)¡¡¡Û
¢¡¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-¡Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¸ÁÛ¿À°è¤Ï¥¢¥Ë¥áÄ´¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥ï¥¤¥¤·Ï¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¤Þ¤ÇÁíÀª150ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ö¸¸¿À¡×¤ä¡¢¥®¥ë¥É¤ÎÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¦¤Þ¤Þ¤Î½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)
¢¨¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥²ー¥à³µÍ×
[ ¥¿¥¤¥È¥ë ] ¸¸ÁÛ¿À°è -Another Fate-
[ ¥¸¥ã¥ó¥ë ] ¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG
[ ÂÐ±þ´Ä¶ ] PC¡ÊWindows¡Ë
[ ³«È¯²ñ¼Ò ] X-LEGEND Entertainment Corp.
[ ²Á³Ê ] ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÀ©)
¢¡ºÇ¿·¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://genshin.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS
¸ø¼°X¡§https://x.com/genshin_PR
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§
(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation. All Rights Reserved.
(C) 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.