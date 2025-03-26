¡É±½¤Î³ª¥éー¥á¥ó¡É¤ò°ìÂÀè¤Ë´®Ç½¤·¤è¤¦¡ªº£¤Ê¤é¥Èー¥¯¥ó¤äNFT¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª¤³¤á¤ª»á¤¬Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÆü¤è¤êFiNANCiE¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£
Web3»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢¸÷ ¹¨¾°¡Ë¤Ï¡¢SNSÎß·×100Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò¸Ø¤ë¸µ³ÊÆ®²È¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡É¤³¤á¤ª¡É»á¤¬¡¢FiNANCiE¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤ê¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸ø³«¤«¤é£²½µ´Ö¤Ç¥á¥ó¥Ðー¿ô¤¬6,000Ì¾¤òÆÍÇË¡ªFiNANCiE¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©¶È³¦·Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¤³¤á¤ª»á¤Î³ª¥éー¥á¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Èー¥¯¥óÈÎÇä¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Ç¤Ï¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡É¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡É¤³¤È¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¤ÎÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤½¤Î¸å¤âSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=8gRVkeUHb6A ]
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤Î³èÆ°·×²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÇä¾å¤ä»ö¶È¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÀÐÀî¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤¹¤°¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª :
https://financie.jp/users/comeo/cards
»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤ÏFiNANCiE¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ö°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿©¤Î²ÁÃÍ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤á¤ª»á¤¬¡ÉÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ¡É¤È¶¦¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢££¶¼ï¤Î»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä
º£²ó¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â500pt¢¨£±¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö½é´ü¥µ¥Ýー¥¿ー¥³ー¥¹¡×¤ò´Þ¤à¡Ö°ìÈÌ¥á¥ó¥ÐーÍÍ¸þ¤±»Ù±ç¥³ー¥¹¡Ê£³¼ï¡Ë¡×¤È¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Ê¥·¥Ã¥×¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¸þ¤±»Ù±ç¥³ー¥¹¡Ê£³¼ï¡Ë¡×¤«¤é¤Ê¤ë·×£¶¼ï¤Î»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¸þ¤±»Ù±ç¥³ー¥¹¤Î¹ØÆþ¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¡ÊURL¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢£ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¡Ê»Ù±çÆÃÅµ¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³ª¥éー¥á¥ó¡ª°ìÂÀè¤Ë¡É±½¤Î°ìÇÕ¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×NFT¡Ö¤³¤á¤ò¥Ñ¥¹NFT¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢¡Ö³äË£¤³¤á¤ò¡×¤òÂßÀÚ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö³ª¤Å¤¯¤·¡Ê¥³ー¥¹ÎÁÍý¡Ë¡×¤ä¡¢REAL VALUE¶¨»¿¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ©²ñ¥³ー¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÉ¬¸«¤Î¥ê¥¿ー¥ó¢¨£²¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸URL¡§https://financie.jp/users/comeo/cards
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 ～ 2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë18:00 ½ªÎ»Í½Äê
¡¡¢¨¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡¸ø³«¡Ê¼è°ú³«»Ï¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨£±¡§ÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÉ½µ¡Êpt¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FiNANCiE¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1pt¡á1±ß¡Ë¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢¨£³
¢¨£²¡§¥ê¥¿ー¥ó¡Ê»Ù±çÆÃÅµ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ù±ç¥³ー¥¹¤´¤È¤Ë¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡§FiNANCiE¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FiNANCiE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥ó¢¨£´¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¥Á¥ãー¥¸Äº¤¯¤«¡¢»Ù±ç¥³ー¥¹¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¥Á¥ãー¥¸Äº¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£´¡§¥Èー¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¡ÊCT¡Ë¡£FiNANCiE¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Í²Á¾Ú·ô¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£FiNANCiE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=TIaw3-SDaUw ]
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Û
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢Web3»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NFT¤Î´ë²è¡¦È¯¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡¢IEO»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢350°Ê¾å¤â¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤Î¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¡¢´ë²è¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¡¦³ÈÄ¥¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤ÎWeb3¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÃFiNANCiE¡¡https://financie.jp/
¥¢¥×¥ê¡§App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id1470196162)¡ÊÂÐ±þOS¡§iOS 15.0°Ê¾å¡Ë
¥¢¥×¥ê¡§Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba)¡ÊÂÐ±þOS¡§Android 6.0°Ê¾å¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ô¢¸÷ ¹¨¾°
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2019Ç¯1·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26-1¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー15F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡https://www.corp.financie.jp/contact