¤Ò¤í¤«¤ï¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÃÞ¸åÃÏ¶è´Ñ¸÷¶¨µÄ²ñ

¹­ÀîÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤­¤ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¸ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£Ä®¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤Ï¡¢¹­ÀîÄ®¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿©¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢È¬½÷Ãã¤Î¡Ö¿·ÎÐ¡×¡¢ºù¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î¡Ö²«¿§¡×¤È¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î·Ê¿§¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçËþÂ­¤Î¥³ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¹­ÀîÄ®¤ò¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª





¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û


ÎáÏÂ7Ç¯3·î30Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯4·î12Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë



¡ÚÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û


1. ¹­ÀîÄ®»º¶ÈÅ¸¼¨²ñ´Û¡Ê¤Ò¤í¤«¤ïÍõºÌ»Ô¾ì¡Ë


2. ¹­ÀîÄ®¸ÅÊ¯¸ø±à»ñÎÁ´Û¡Ê¤³¤Õ¤ó¥Ô¥¢¹­Àî¡Ë


3. SIDE TRIP cafe&store


4. Î¤¤Î±Ø ¹­Àî¤¯¤À¤â¤ÎÂ¼


5. ±üÈ¬½÷ Ãã¤ÎÍÕÆ²


6. Sakata Cafe¡ÊºäÅÄ¿¥Êª¡Ë



¡Ú·ÊÉÊ¡Û


¡¦¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ¡Ê5,000±ßÁêÅö¡Ë¡¦¡¦3Ì¾


¡¦3¥«½ê¾Þ¡Ê3,000±ßÁêÅö¡Ë ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦8Ì¾



¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀÊýË¡¡Û


QR¥³ー¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ËÇÛÃÖ¡¢°ìÆü£±²ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐËèÆü¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ý¤Á±Û¤·¤â²ÄÇ½¡£



¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û


¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤«¤é±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤¹¡£


Ãí°Õ¡§±þÊç»þ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¤â¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×£Õ£Ò£Ì¡§https://unlocks.jp/w/?id=w27467cfe52341b86



¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û


¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¡Ê¥æー¥¶ーÌ¾¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Î¤ß¤ÎÅÐÏ¿¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£


¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¼õÉÕ¤ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÂß¤·½Ð¤·Åù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼«¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦»ö¸Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¡¢»ö¸ÎÅù¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊ¿Æü¤ÎÌò¾ì³«Ä£»þ´Ö¡Ê8»þÈ¾¤«¤é17»þ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ã´ü´ÖÃæÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä


¡¦½Õ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥¤¥¯¥ëÂÎ¸³»î¾è²ñ at Ãã¤ÎÍÕÆ²


¡ÚÆü»þ¡Û3·î30Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë9»þ¤«¤é16»þ


¡Ú¾ì½ê¡Û±üÈ¬½÷ Ãã¤ÎÍÕÆ² ÂèÆóÃó¼Ö¾ì


¡ÚÌä¹ç¤»¡Û¥¤¥ï¥¤¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥¤¥¯¥ë ÅÅÏÃ¡§0942-32-6708


¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://iwaisport.co.jp/event_info/pg2880.html)



¡¦Âè31²ó¤Ò¤í¤«¤ï¸ÅÊ¯¤Þ¤Ä¤ê


¡ÚÆü»þ¡Û3·î30Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë9»þ¤«¤é15»þ


¡Ú¾ì½ê¡Û¹­ÀîÄ®¸ÅÊ¯¸ø±à»ñÎÁ´Û¼þÊÕ


¡ÚÌä¹ç¤»¡Û¹­ÀîÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ ÅÅÏÃ¡§0943-32-5555