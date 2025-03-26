¡ÚAI¤Ë¤è¤ëÂ¨±þÂÎÀ©¤Ç²ò·è¡ª¡Û¡Ú±ÑÊ¸µÁÌ³²½¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾¡ÛÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢IRÃ´Åö¼Ô100Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿ËÝÌõ¥Äー¥ë¤Î»°Âç²ÝÂê¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¡ÖÀìÌçÀ¡×¡Ö°ÂÁ´À¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÞÀÐ½ç°ì)¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎIRÃ´Åö¼Ô(20Âå～60Âå¡¢ÃË½÷)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±ÑÊ¸³«¼¨µÁÌ³²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬³°ÉôËÝÌõ²ñ¼Ò¤äËÝÌõ¥Äー¥ë¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÝÌõ¥Äー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤ÎÆ±»þ³«¼¨¤Ë¤ª¤±¤ëËÝÌõ¤Î¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¤ä¡ÖÀìÌçÀ¡×¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¤Î°ÂÁ´À¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ººÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ò¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ²È¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±»Ô¾ì¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¾ðÊóÎÌ¤ä³«¼¨¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤¬Åê»ñÀ©Ìó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢ÆÃ¤ËÂ®ÊóÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·è»»¾ðÊó¤äÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±»þ¤Î±ÑÊ¸³«¼¨¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÄê¤Ï¡¢´ë¶È¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤Ë¤ª¤±¤ë½å¼é»ö¹à¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ÏËÝÌõAI»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÑÊ¸³«¼¨µÁÌ³²½¤Ø¤Î´ë¶ÈÂÐ±þ¾õ¶·¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Î¼Â¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þºÑ¤Î´ë¶È¤ÏÌó21%
Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï24%¤òÀê¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾¿ô(50%°Ê¾å)¤¬¤¹¤Ç¤Ë±ÑÊ¸²½ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÌó3%¤Ë¾å¤ê¡¢±ÑÊ¸²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÌ¤ÂÐ±þÎ¨¤Ï8%¤È¡¢ÂÐ±þ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬67%¡¢º£¸åÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬29%¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¤¤³ä¹ç¤Ç´ë¶È¤¬º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±ÑÊ¸²½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤ÎËÝÌõ²ñ¼Ò¤Ø¤Î°ÍÍê¤¬62%¤ÈÂè1°Ì
±ÑÊ¸³«¼¨¤ÎËÝÌõÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°ÉôÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ï6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï59%¡¢ËÝÌõ¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï53%¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¤³¤ì¤é¤Î¼êÃÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ê£¿ô¤ÎËÝÌõ¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÝÌõ¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆð¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ñ»úµÁÌ³²½¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö¿×Â®À¡×¡ÖÀµ³ÎÀ¡×
·è»»¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤Î±ÑÌõ¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö¿×Â®À¡×¤¬88¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î³«¼¨¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÑÌõ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â®ÊóÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÝÌõ¤Î¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¡¢³°Éô¤Ø¤ÎËÝÌõÈ¯Ãí¤äËÝÌõ¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤ÎÁý²Ã¡¢±ÑÊ¸²½ÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¡×¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ì©¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´À¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
◼️ËÝÌõ¥Äー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¡¦¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÖËÝÌõ¤ÎÀµ³Î¤µ¡×
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÝÌõ¥Äー¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÍÑ¸ì¤äÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸²½¤¬ËÝÌõ¤Î¡ÖÀµ³Î¤µ¡×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë´ë¶È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢²óÅúÎ¨¤Ï65%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÌçÅª¤ÊËÝÌõ¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÌóÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¡¢ËÝÌõ¤ÎÉÊ¼Á¤äÀµ³ÎÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤âÆ±ÍÍ¤Î²óÅúÎ¨¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢±ÑÊ¸µÁÌ³²½¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡¢AIËÝÌõ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤âµÞ¤¬¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÝÌõAI¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·ËÝÌõ¶ÈÌ³¤Î³×¿·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒT-4OO¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÝÌõAI¡ÖT-4OO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ä»²¾È¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¢Äó¶¡¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎAI¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Á³¤ÇÎ®Äª¤ÊËÝÌõ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥æー¥¶ー¤Îµá¤á¤ëÉÊ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¸½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌõ¤·Ê¬¤±¤Î¾ÜºÙ¤Ê»ØÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Î»º¶ÈËÝÌõ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÌõ¤·Ê¬¤±¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Îµá¤á¤ëÉÊ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËÝÌõ·ë²Ì¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¹¤¬T-4OO¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤·¡¢¤è¤êÁÏÂ¤À¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶¯¤¤¹âÀºÅÙAIËÝÌõ¡ÖT-4OO¡×¡§https://www.rozetta.jp/t4oo/(https://www.rozetta.jp/t4oo/)
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html(https://www.rozetta.jp/form/form_trial.html)
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×T-4OO»ö¶ÈÉôÀÕÇ¤¼Ô ¿·²Ï¸Í ·ò¿Í (¤·¤ó¤«¤É ¤±¤ó¤È)¥³¥á¥ó¥È¡§
¤¤¤è¤¤¤èËÜÇ¯4·î¤«¤éÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ç¤Î±ÑÊ¸³«¼¨µÁÌ³²½¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤ÏIRÃ´ÅöÉô½ð¤Î¸½¾ì¤¬º£¤Ê¤ªËÝÌõºî¶È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÆÈ¼«¤ÎIRÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿·è»»¾ðÊó¤Î±ÑÊ¸Æ±»þ³«¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎµÁÌ³²½¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â¤è¤ê¹¤¯AI¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÂÐ¾Ý¡§»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤ÆIR¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë 20～69ºÐ¤ÎÃË½÷
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î4Æü～7Æü
¡¦¼Â»Ü¿Í¿ô¡§¹ç·×100Ì¾
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£¥á¥¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¦¸À¸ì¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¡ÖÂÐÏÃ·¿AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì2023¡×¡Ê½ÐÅµ¡§ITR¡Ë¤Î¡ÖËÝÌõ»Ô¾ì¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ìNo.1¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡Ì³¡¦°åÌô¡¦¶âÍ»¡¦²½³Ø¡¦IT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¤Ê¤É¡¢2,000Ê¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£¸ÜµÒ¤´¤È¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦Ì¤ÍèÁÏÂ¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºAI³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI³«È¯¼ÂÀÓ¡§ËÝÌõAI¡¢»Íµ¨ÊóAI¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¸þ¤±AI¡¢¥²ー¥à¥íー¥«¥é¥¤¥ºAIÅù
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ê¥¢¥ë
URL ¡§https://www.metareal.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ® 3-7-1 ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÞÀÐ ½ç°ì
ÁÏÎ© ¡§2004Ç¯2·î[l1]
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶È¼ïÆÃ²½¤ÎÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§pr@metareal.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂç¤ÎAIËÝÌõ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿6,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò´ð¤Ë¡¢À½Ìô¡¦À½Â¤¡¦Ë¡Ì³¡¦ÆÃµö¡¦¶âÍ»Åù¤Î³Æ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÊ¸½ñºîÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡§ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ë¶¯¤¤¹âÀºÅÙAIËÝÌõ¡ÖT-4OO¡×
(ÆÃÄ§)
1.À¸À®AI ¡ß ÀìÌçËÝÌõ¤ò¼Â¸½¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëËÝÌõ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
2.ÀºÅÙ95¡ó¤ò¸Ø¤ëÄ¶¹âÀºÅÙ¤Î¼«Æ°ËÝÌõ
3.ÀìÌç2,000Ê¬Ìî¡¦100¸À¸ì¤ò¥«¥Ðー
4.¹ñÆâ¥µー¥Ðー¤Ë¤è¤ëºÇ¹â¿å½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
5.¥¹¥¥ã¥ó²èÁüPDF¤â´Ý¤´¤ÈËÝÌõ
6.¸Ä¼Ò¤Î¼ÒÆâÍÑ¸ì¤ò¼«Æ°¤ÇËÝÌõ·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢À½Ìô¶È¸þ¤±À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥¯¥ä¥¯AI¡×¡¢µÄ»öÏ¿¡õËÝÌõAI¥Äー¥ë¡Ö¥ª¥ó¥ä¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¼¥Ã¥¿
URL¡§https://www.rozetta.jp/
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏî´ ËãÏ¤
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIËÝÌõ¤ª¤è¤ÓÀìÌçÊ¸½ñAI¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä