¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖJENKA¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¡ÖDiSCUS¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜ¶¿½¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3393¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÀîÀ¬³î¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ØJENKA¡Ê¥¸¥§¥ó¥«¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¡ØDiSCUS¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¹¡Ë¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØDiSCUS¡Ù¤Ï¡ØJENKA¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSaaS¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØDiSCUS¡Ù¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØJENKA¡Ù¤È¡ØDiSCUS¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º¤Ï¡¢RPA¡ÖRoboTANGO¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖJENKA¡×¤È¡ÖDiSCUS¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°Ï¢·È¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖDiSCUS¡×¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢·È¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£DiSCUSÏ¢·È¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
£±¡¥¥á¥Ã¥»ー¥¸ÄÌÃÎ
kintone¤Ç¥ì¥³ー¥É¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ØDiSCUS¡Ù¤Ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÄÌÃÎ¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥ÉÄÌÃÎ
Box¤äDropbox¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ØDiSCUS¡Ù¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³ÎÇ§¡¦½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Î¥Èー¥¯¥ëー¥àºîÀ®
kintone¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë¡¢¼«Æ°¤Ç¥Èー¥¯¥ëー¥à¤òºîÀ®¤·¡¢±ß³ê¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄÌÃÎ
Microsoft Outlook¥«¥ì¥ó¥Àー¤äGoogle¥«¥ì¥ó¥Àー¤«¤éÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡ØDiSCUS¡Ù¤ËÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½Äê¤Î´ÉÍý¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾ðÊó¤ÎÄÌÃÎ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ëBowNow¡¢Microsoft Forms¡¢Google Forms¤Ê¤É¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾ðÊó¤ò¡ØDiSCUS¡Ù¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢¿×Â®¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£JENKA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://jenka.jp/(https://jenka.jp/)
¡ØJENKA¡Ù¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤¿°Â¿´¤Î¹ñ»ºiPaaS¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSaaS¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼«Æ°¤Ç¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç´ÊÃ±¤ËAPIÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤äIT¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëiPaaS¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦JENKAÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹
OpenAI¡¿Microsoft 365¡¿Google·Ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿Slack¡¿Chatwork¡¿LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¿LINE Works¡¿kintone¡¿Salesforce¡¿Mail¡¿Dropbox¡¿box¡¿Zoom¡¿BowNow¡¿FUJIFILM IWpro¡¿RoboTANGO
Ì¤Ï¢·È¤ÎSaaS¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jenka.jp/request/
¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£iPaaS¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¥Ñー¥È¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jenka.jp/partner/
¢£¥Ö¥ëー¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ëー¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÇ¾ÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢Åý¹ç·¿SFA/CRM¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖKnowledge Suite¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¤ー¥È¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢±Ä¶È»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ö¥ëー¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç»°ÃúÌÜ18ÈÖ19¹æ UD¿ÀÃ«Ä®¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈÓ²¬¹¸¼ù
ÀßÎ©¡§ 2006Ç¯10·î23Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://www.bluetec.co.jp/
¢£¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º¤Ï¹ñÆâÏ«Æ¯ÎÏ¸º¾¯¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾åÂÐºö¤È¤·¤ÆRPA¡ØRoboTANGO¡Ù¤äiPaaS¡ØJENKA¡Ù¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PCºî¶È¤Î¼«Æ°²½»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¼«Æ°¼±ÊÌ¤Ç¤Î¸¡º÷¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Îºî¶È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂ¾»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎIT¥Äー¥ë¤ò»Ô¾ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-3-1¡¡¿·½É¥â¥Î¥ê¥¹19³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÅÀîÀ¬³î
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
ÀßÎ©¡§ 2017Ç¯11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DX»Ù±ç»ö¶È
HP¡§https://www.startiaraise.co.jp/
¢£¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(»ö¶È²ñ¼Ò:¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥«¥¹³ô¼°²ñ¼Ò)¤ÈIT¥¤¥ó¥Õ¥é(»ö¶È²ñ¼Ò:¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥ì¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åù)¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇÀèÃ¼¤ò¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-3-1¡¡¿·½É¥â¥Î¥ê¥¹19³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡ËÜ¶¿½¨Ç·
ÀßÎ©¡§1996Ç¯2·î21Æü
¾å¾ì¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3393¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
HP¡§https://www.startiaholdings.com/