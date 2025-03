GiGO¤¬GOODSMILE RACING & TeamUKYO ¡Ö½é²»¥ß¥¯GT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、日本最高峰の自動車レース「SUPER GT」のGT300クラスに参戦する「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」への協賛を決定いたしました。

GiGOがモータースポーツのオフィシャルスポンサーに初就任

「グッドスマイル 初音ミク AMG GT3」にGiGOのロゴを掲出!

“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げる「初音ミク GTプロジェクト」に、GiGO(ギーゴ)がモータースポーツプロジェクトとしては初めてのオフィシャルスポンサーに就任いたします。

2025年4月12日(土)、13日(日)に岡山国際サーキット(岡山県)で開催される「SUPER GT 第1戦」に向けた3月29日(土)30日(日)富士スピードウェイで行われる「SUPER GT 公式テスト」から、イラストレーター:望月けい(@key_999)氏、ディレクション:コヤマシゲト氏による「初音ミク レーシングVer.2025」が描かれた「グッドスマイル 初音ミク AMG GT3」に、GiGOのロゴが掲出されます。

同チームは2025年、「SUPER GT」の国内7戦と海外でのマレーシア1戦、さらにベルギーのスパ・フランコルシャンで行われる「スパ24時間レース」、三重県鈴鹿サーキットで行われる「鈴鹿1000km」の計10戦に参戦します。当社は、GiGOグループの一部店舗にて「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」のオフィシャルグッズの販売や「GiGO限定景品」など、様々なエンターテイメントを企画し、「チーム」と「ファンの皆さま」を応援してまいりますので、ご期待ください。

■「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」 2025年参戦スケジュール

https://www.goodsmileracing.com/race/race2025/

・SUPER GT 第1戦 岡山国際サーキット 岡山県 2025年4月12日(土)13日(日)

・SUPER GT 第2戦 富士スピードウェイ 静岡県 2025年5月3日(土)4日(日)

・CrowdStrike 24 Hours of Spa ベルギー 2025年6月26日(木)~29日(日)

・SUPER GT 第3戦 セパンサーキット マレーシア 2025年6月27日(金)28日(土)

・SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ 静岡県 2025年8月2日(土)3日(日)

・SUPER GT 第5戦 鈴鹿サーキット 三重県 2025年8月23日(土)24日(日)

・鈴鹿1000km 三重県 2025年9月12日(金)~14日(日)

・SUPER GT 第6戦 スポーツランドSUGO 宮城県 2025年9月20日(土)21日(日)

・SUPER GT 第7戦 オートポリス 大分県 2025年10月18日(土)19日(日)

・SUPER GT 第8戦 モビリティリゾートもてぎ 栃木県 2025年11月1日(土)2日(日)

■GOODSMILE RACING「初音ミク GTプロジェクト」とは

https://www.goodsmileracing.com/team/

「初音ミク GTプロジェクト」は“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げるモータースポーツプロジェクトで、グッドスマイルレーシングが中心となって、2008年に日本最高峰の自動車レース「SUPER GT」のGT300クラスに参加を開始しました。その後、毎年参加を続け、現在は「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」というチーム名で参戦しています。

チームのトレードマークは毎年新たなデザインで描かれる「初音ミク レーシングVer.」、通称「レーシングミク」です。レーシングミクはマシンやピットウォール、レースクイーンのコスチュームなど、チームのあらゆるデザインにあしらわれています。レーシングミクをきっかけにチームを知り、そこからモータースポーツの魅力にはまるファンも少なくなく、今やチームを目当てに多くのファンがサーキットに足を運んでいます。

「初音ミクGTプロジェクト」は、レーシングチームとしての実力も高く、多くのレースで優勝した実績を持ち、2011年、2014年、2017年の各シーズンではシリーズチャンピオンに輝きました。

今や人気、実力ともにSUPER GTを代表するトップチームの一つに数えられています。

SUPER GT以外にも、ベルギーのスパ・フランコルシャンで行われる「スパ24時間レース(Total 24hours of Spa)」や、三重県鈴鹿サーキットで行われる「鈴鹿10時間耐久レース(SUZUKA 10Hours)」にも参戦し、世界を舞台に戦う強豪チームとのレースでも爪痕を残してきました。

プロジェクトの大きな特徴の1つには、ファン1人1人が直接チームを支える個人スポンサー制度があります。毎年用意される、様々な特典が付く個人スポンサーコースに申し込んだり、その年のレーシングミクを用いた様々なグッズを購入することで、気軽にチームを支える個人スポンサーになることができます。

インターネットを活用してファンへの情報発信やコミュニケーションを積極的に行うのも、このプロジェクトの特徴です。

SNSでレース中のチームの様子をリアルタイムで発信したり、レース後には監督やドライバー自らが出演し、YouTubeなどを使って生放送を行い、レースの報告を行っています。

その他、レース以外でもファンが参加可能な祝勝会などチームとファンが近い距離でコミュニケーションをする機会の多さも、ファンを惹き付ける要因となっています。

■「GiGO」について

●GiGOの会社情報:https://www.gendagigo.jp/company_profile.html

●当社公式X:https://x.com/GENDA_GiGO

●店舗情報サイトURL:https://tempo.gendagigo.jp/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。