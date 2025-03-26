¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¥±¥Ã¥µ¥¤¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ëÃå¶âÃÙ±ä¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¥±¥Ã¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚ»³ Ä¾Æ»¡Ë¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÊÁÏ¶ÈÇ¯¿ô10Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷119Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ëÃå¶âÃÙ±ä¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î5¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÄ¹´ü²½¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤´ÉÍý¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö12～18¥ö·î¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤³ÎÊÝ¡×¢¨1¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬Ã»¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä´Ã£´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤ÎÁá´üÃå¼ê¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿×Â®¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨1 »²¾È¡§https://www.utokyo-ipc.co.jp/column/runway/
¢§ËÜÄ´ºº¤Î¥ì¥Ýー¥È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://mfkessai.co.jp/startup-download-form/risk
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¾Î¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ëÃå¶âÃÙ±ä¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î22Æü～Æ±Ç¯1·î23Æü
Í¸ú²óÅú¡§»ñ¶âÄ´Ã£·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÊÁÏ¶ÈÇ¯¿ô10Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷119Ì¾¢¨2
¢¨2 ¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤ÎÀÚ¤ê¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ¶âÄ´Ã£´ü´Ö¤Ï¡¢42.9%¤¬¡Ö1～3¥ö·îÌ¤Ëþ¡×
¡ÖQ.Ä¾¶á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Ã£³«»Ï¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç¤ÎÅö½éÁÛÄê´ü´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=119¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1～3¥ö·îÌ¤Ëþ¡×¤¬42.9%¡¢¡Ö3～6¥ö·îÌ¤Ëþ¡×¤¬16.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².¼ÂºÝ¤ÎÄ´Ã£´ü´Ö¤Ï¡¢20.3%¤¬¡ÖÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿¡×¤È²óÅú
¡ÖQ.Ä¾¶á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Ã£´ü´Ö¤ÏÅö½é¤ÎÁÛÄê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=119¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢58.8%¤¬¡Ö¤Û¤ÜÁÛÄêÄÌ¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï20.3%¤Ç¡¢5¼Ò¤Ë1¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£³.»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÀººº¤¬¸·³Ê²½¤·¤¿¡×¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿
£².¤Ç¡ÖÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ.Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤è¤ê¤â»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=24¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÀººº¤¬¸·³Ê²½¤·¤¿¤¿¤á¡×¤¬33.3%¡¢¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¡×¤¬33.3%¡¢¡ÖÄÉ²Ã¤Î»ö¶È·×²è¤äºâÌ³»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡×¤¬29.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£´.Ä´Ã£´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö12¥ö·îÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¡¡
£².¤Ç¡ÖÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ.Ä´Ã£´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=24¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö3～6¥ö·îÌ¤Ëþ¡×¤¬29.2%¡¢¡Ö12¥ö·î°Ê¾å¡×¤¬20.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£µ.Ä´Ã£´ü´Ö¤¬ÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿´ë¶È¤ÎÌó6³ä¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤´ÉÍý¤Ë¡Ö±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
£².¤Ç¡ÖÁÛÄê¤è¤êÄ¹´ü²½¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ.Ä´Ã£´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤¬»Ä¤ê¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤´ÉÍý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=24¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬20.9%¡¢¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬37.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¶.Ä´Ã£´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄ´À°¡×¡ÖÄÉ²Ã¼ÚÆþ¤Î¼Â»Ü¡×¡Ö½¾¶È°÷¤ÎµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿
£µ.¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ.Ä´Ã£´ü´Ö¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=14¡Ë¢¨3¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄ´À°¡×¤¬35.7%¡¢¡ÖÄÉ²Ã¼ÚÆþ¤Î¼Â»Ü¡×¤¬35.7%¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ÎµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤¬35.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 ËÜÀßÌä¤Î²óÅú¿ô¤Ï14·ï¤È¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·¹¸þ¤ò¼¨¤¹»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£·.Ä´Ã£´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¥ê¥¹¥¯¤Ë¡ÖÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï¡¢13.4%¤ËÎ±¤Þ¤ë
¡ÖQ.º£¸å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Ã£´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=119¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬13.4%¡¢¡ÖÂÐºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤¬37.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¸.Ä´Ã£´ü´ÖÄ¹´ü²½¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¡ÖÇä³Ý¶â¤ÎÁá´ü¸½¶â²½¤Ê¤É±¿Å¾»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¡×¡ÖÁá´ü¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£³«»Ï¡×¤¬¤È¤â¤Ë43.8%¤ÇºÇÂ¿
£·.¤Ç¡ÖÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ.¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=16¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇä³Ý¶â¤ÎÁá´ü¸½¶â²½¤Ê¤É±¿Å¾»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬43.8%¡¢¡ÖÁá´ü¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£³«»Ï¡×¤¬43.8%¡¢¡ÖÄ´Ã£´°Î»¤Þ¤Ç¤Î·Ò¤®»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¼êÃÊ¤Î¸¡Æ¤¡×¤¬25.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ËÜÄ´ºº¤Î¥ì¥Ýー¥È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://mfkessai.co.jp/startup-download-form/risk
¢£¡Ö¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ for Startups¡×¤È¤Ï
¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ for Startups¡Ù¤Ï¡¢Çä³ÝºÄ¸¢¤òÅö¼Ò¤ËÇäµÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤Ë»ñ¶â²½¤Ç¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¿ôÎÁÎ¨¤ò¶È³¦ºÇÄã¿å½à¤Î¡Ê0.5%～¢¨4¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê»ñ¶â¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://mfkessai.co.jp/startup/top
ÆÃÄ¹¡§
¡¦¶È³¦ºÇÄã¿å½à¤Î¼ê¿ôÎÁÎ¨¡Ê0.5%¢¨4～¡Ë
¡¦¿³ººÄÌ²á¸å¡¢ºÇÃ»Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë»ñ¶â²½
¡¦Çä³ÝÀè¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤â¤Ê¤¯¡¢ºÄ¸¢ÅÐµ¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
¡¦Ä´Ã£¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ÏºÇÂç¿ô²¯±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡§
¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£Ä´Ã£¤Þ¤Ç¤Î·Ò¤®¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×
¡¦»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÆþ¤ì¤ò°ìµ¤¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤
¡¦¹¹ðÈñ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÀëÅÁ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤
¢¨4 ¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¥±¥Ã¥µ¥¤¤Ë¤Æ¿³ºº¤Î¤¦¤¨¼ê¿ôÎÁ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¥±¥Ã¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡§¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¥±¥Ã¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º 3-1-21¡¡msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーS 21F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉÚ»³ Ä¾Æ»
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§
´ë¶È´Ö¸åÊ§¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ³Ý¤±Ê§¤¤¡Ù
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ for Startups¡Ù
»ö¶È¼Ô¸þ¤±ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡Ù
Çä³Ý¶âÁá´ü»ñ¶â²½¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¢ー¥êー¤Ú¥¤¥á¥ó¥È¡Ù
URL¡§https://mfkessai.co.jp/corp/top
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§business@mfkessai.co.jp
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£