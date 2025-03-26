¸Å²ì»Ô¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¸òÉÕ¶â¡É¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×Æ³Æþ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL

³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶Ì°æÍµ¼£¡¢°Ê²¼YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¡¢À¾Å´¥¨¥à¡¦¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°»³ÍµÏÂ¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤¬Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£



¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç½é¤Î»î¤ß¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ÈÍøÊØÀ­¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸Å²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Å²ì»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£



https://smartcity.ye-digital.com/busstop/




¢£¸Å²ì»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¸ø¶¦¸òÄÌÀ¯ºö ～Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ´Ä¶­¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ～


¸Å²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Å²ì»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤ä¼çÍ×ÄäÎ±½ê¤ÎÂÔ¹ç´Ä¶­¤ä°ÆÆâÍ¶Æ³¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤äÍøÊØÀ­¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ä±¿¹ÔÊÑ¹¹»þ¤Ë¹âÎð¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬ÍøÍÑ¤òÈò¤±¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸òÄÌ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤òÆ³Æþ


¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ÈÍøÊØÀ­¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤ÎÁªÄêÍýÍ³


¡üÃ¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¼¨¤ÈÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§Åö³ºÍËÆü¤Î»þ¹ïÉ½¤ä¸½ºß»þ¹ïÂÓ¤Î³ÈÂçÉ½¼¨¡¢Â¿¸À¸ìÉ½¼¨¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¡£


¡ü¥¹¥àー¥º¤Ê¾è¤ê´¹¤¨¡§»ÔÆâ¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤È¤Î¾è¤ê´¹¤¨¾ðÊó¤òÄó¶¡²ÄÇ½¡£


¡ü¿×Â®¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡§ºÒ³²»þ¤ä¹ÓÅ·»þ¤Ë¤â¡¢Â¨»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡²ÄÇ½¡£



¡ü´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì


Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸òÄÌ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¹âÎð¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í½»Ì±¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±¿¹Ô¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¾è¤ê´¹¤¨¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤äÎ×»þ¤Î¥À¥¤¥äÊÑ¹¹»þ¤Ë¤â¿×Â®¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤­¡¢Â¿¸À¸ìÉ½¼¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤ä»Ô³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ÀßÃÖ¾ì½ê


º£²ó¡¢¡Ö¸Å²ì»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢±Ø¤ä¼çÍ×ÄäÎ±½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂÔ¹ç´Ä¶­¤ä°ÆÆâÍ¶Æ³¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×ÄäÎ±½ê¤Ç¤¢¤ë3¥«½ê¤Ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£


¡üJR¸Å²ì±ØÀ¾¸ý¥Ð¥¹Ää¡ÊÊ¡²¬¸©¸Å²ì»ÔÅ·¿À¡Ë¡§繫²Ú³¹¥â¥Ç¥ë Type-A


¡üÊ¡²¬Åì°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥¹Ää¡ÊÊ¡²¬¸©¸Å²ì»ÔÀéÄ»1-1-1¡Ë¡§»Ô³¹ÃÏ¥â¥Ç¥ë Type-B


¡üJRÀéÄ»±Ø¥Ð¥¹Ää¡ÊÊ¡²¬¸©¸Å²ì»ÔÀéÄ»4ÃúÌÜ5¡Ë¡§»Ô³¹ÃÏ¥â¥Ç¥ë Type-B





ÀßÃÖ²èÁü¡§JR¸Å²ì±ØÀ¾¸ý¥Ð¥¹Ää


YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°èÆÈ¼«¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ­¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍ­Ì¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë


<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)


<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü


<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£


<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ


<»ö¶ÈÆâÍÆ>


¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó


¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç


¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ


¡¾ ·ò¹¯ÊÝ¸±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ


¡¾ ¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°


¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó


¡¾ ¥½ー¥·¥ã¥ëIoT


¡¾ AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ


¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹


¡¾ ±¿ÍÑ»Ù±ç


¡¾ ¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥ó¥µ¥ë


<±è³×>


¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©


¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì


¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹


¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾


¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß


<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>


https://www.ye-digital.com/


<´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯>


https://smartcity.ye-digital.com/busstop/