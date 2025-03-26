SDGs¤òÀÑ¶Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë²ÃÀ¾»Ô¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³Â¼ ¹¬¼£¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·î14ÆüÉÕ¤ÇÊ¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö²ÃÀ¾»ÔSDGs¥Ñー¥È¥Êー¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÀ¾»Ô¤ÏŽ¤SDGs¤Î¿ä¿Ê¤ò»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤È¤·Ž¤¡Ö²ÃÀ¾»Ô¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊë¤é¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Î¼Â¸½¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨Ž¤¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆŽ¤Á´»Ô¤òµó¤²¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹Ž¡
Åö¼Ò¤Ï²ÃÀ¾»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅö¼Ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SDGs¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ÃÀ¾»ÔSDGs¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SDGs¤Î¿ä¿Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ SDGs¿ä¿Ê¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ÃÀ¾»ÔHP¤è¤ê°úÍÑ¡§https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/3/28693.html
¢£REBORN CAP PROJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖREBORN CAP PROJECT¡×¤Ï²ó¼ý¤Î¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿·¤·¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤ËºÆÀ¸¤·¡¢¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁ´¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤äÃÄÂÎÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖREBORN CAP PROJECT¡×¤Ï¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Î¡ÖTEAM EXPO 2025¡× ¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Û
https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10333
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡¥¢ー¥¹¥±¥¢¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
earthcare@yamamura.co.jp