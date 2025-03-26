2025年度春期間「佐渡マイカー日帰りパック」発売

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、車両航送に特化した日帰り旅行商品「佐渡マイカー日帰りパック」を、2025年3月26日(水)より発売開始しました。

お客様に気軽な日帰り佐渡旅行をしていただきたいという思いから、毎年企画・販売している当パックは、今年も春季期間の2025年3月29日(土)～6月29日(日)を対象期間として販売します。

当パックはカーフェリーでの乗用車往復航送と人の往復乗船をセットにした日帰りの個人型旅行商品です。基本構成は車両１台＋大人２名。追加代金のお支払いにより、３人目以降の同乗者の方もご利用いただけます。また、自由に佐渡旅行をお楽しみいただける、島内行動は自由となる旅行パックです。

さらに特典として、島内の観光地やお土産処で提示すると、入館や買物時に割引等の特典が受けられる「佐渡・新潟観光施設割引証」が付きますので、観光やお買い物の際に、是非ご利用ください。

今年の春は、マイカーで行く日帰りの佐渡旅行を当パックでお楽しみください。

≪設定期間／2025年度 春期間≫

〇2025年3月29日(土)～2025年6月29日(日)

※土日祝日限定

※設定除外日：5月3日(土)、5月17日(土)～18日(日)

≪行程≫

往路：カーフェリー（新潟港～両津港 ／ 直江津港～小木港）

＝＝島内自由行動＝＝

復路：カーフェリー（両津港～新潟港 ／ 小木港～直江津港）

≪設定船時刻≫

〇往路

1.新潟港→両津港 6:00発→8:30着／9:25発→11:55着／12:35発→15:05着

2.直江津港→小木港 7:10発→9:50着

〇復路

1.両津港→新潟港 12:45発→15:15着／16:05発→18:35着／19:30発→22:00着

2.小木港→直江津港 17:25発→20:05着

≪旅行代金≫

〇基本代金：乗用車航送往復1台とカーフェリー2等往復乗船大人2名を含む

1.29,800円 (3月29日(土)～6月29日(日)期間)

2.30,800円 (5月4日(日)、5月5日(月)のみ)

※対象車種について

・車長6ｍ未満かつ定員10名以下の乗用車(ワゴン車含む)およびキャンピングカーに限ります。

・レンタカーでもご利用いただけます。

〇追加代金／1名様あたり

1.大人5,000円／小児2,500円 (3月29日(土)～6月29日(日)期間)

2.大人5,500円／小児2,500円 (5月4日(日)、5月5日(月)のみ)

※小児は全期間共通2,500円

【計算例】大人2名小児1名＋車1台利用の場合…

基本代金29,800円＋追加代金・小児2,500円＝合計32,300円

≪予約受付・申込期限≫

・2025年3月26日(水)10:00～受付開始

・大人2名様よりお申込み可能です。

・インターネット予約となります。

・佐渡マイカー日帰りパック」商品紹介ページ

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mycarhigaeri2025spring/(https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/mycarhigaeri2025spring/)

≪ご案内≫

・佐渡市ふるさと納税返礼品「佐渡旅行クーポン券」によるお支払いが可能です。

・佐渡旅行クーポン券についてはこちら

佐渡旅行クーポン券（3,000円分）|ふる佐渡｜

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