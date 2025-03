J:COM STREAM 2025春アニメ ラインアップ『WIND BREAKER Season 2』『黒執事 -緑の魔女編-』『薬屋のひとりごと』第2期ほか 人気作の続編、注目作が続々配信！

JCOM株式会社

JCOM株式会社(J:COM、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩木陽一)の動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2025年4月より春アニメを順次配信いたします。

『WIND BREAKER Season 2』『黒執事 -緑の魔女編-』などの人気作の続編のほか、『LAZARUS ラザロ』やTVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』『俺は星間国家の悪徳領主!』などの新作がラインアップ。また、1月にスタートした『薬屋のひとりごと』第2期も連続2クールで配信。話題の作品を、ぜひJ:COM STREAMの見放題でお楽しみください!





▶2025春アニメ配信情報ページhttps://www2.myjcom.jp/special/tv/vod/minogashi_anime/(https://www2.myjcom.jp/special/tv/vod/minogashi_anime/?utm_campaign=gs_2503_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)





【この春の注目作品ピックアップ!】



● 4/7(月)配信開始『WIND BREAKER Season 2』

(C)にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project

原作は2021年1月から週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」で人気連載中のヤンキー漫画。アニメは2024年4月よりSeason 1が放送され、この4月よりSeason 2に突入。

孤独な不良高校生・桜は、ケンカのてっぺんを目指して超不良校として名高い風鈴高校にやってきた。しかし、現在の風鈴は“防風鈴”(ボウフウリン)と名付けられ、街を守る集団に変わっていた。仲間や街の人々との触れ合いを通して、少しずつ「てっぺん」のあり方が変わり始めた桜。新たな仲間、新たな敵との出会い━━ 級長として“守るために闘う”桜の英雄伝説は、次なるステージへ!

※毎週(月)12:00(正午)~配信

● 4/8(火)配信開始『黒執事 -緑の魔女編-』

(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler

原作は2006年10月から「月刊Gファンタジー」で連載中の、枢やなによる同名漫画。全世界シリーズ累計は3,600万部を超え、その美しく緻密に描かれた世界観と多彩なキャラクターで世界中のファンを魅了し続けている。今回、アニメは新シリーズ「緑の魔女編」がスタート。

19世紀の英国。名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは13歳の主人シエル・ファントムハイヴとともに“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。二人は女王の命により、ドイツで起こる不可解な死亡事件の調査へ赴く。足を踏み入れただけで呪い殺されるという”人狼(ヴェアヴォルフ)の森”について真相を探る彼らにおぞましい呪いが降り注ぐ━━。

※毎週(火)12:00(正午)~配信

● 4/9(水)配信開始『LAZARUS ラザロ』

(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

アニメ『カウボーイビバップ』の渡辺信一郎監督によるオリジナルアニメ。キャラクターデザインは『BANANA FISH』の林明美が、アクション監修は『ジョン・ウィック』のチャド・スタエルスキが手掛けるなど、豪華スタッフ陣が名を連ねる。

西暦2052年。脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」は「奇跡の薬」として人類を苦痛から解放したが、スキナーは突如姿を消す。そして3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として現れた。ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬だったのだ。助かる道はスキナーが持つたったひとつのワクチン。スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。彼らはスキナーを見つけ出し、人類を救うことができるのか?そして、スキナーの真の目的とは━━?

※毎週(水)12:00(正午)~配信

● 4/9(水)配信開始 TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』

(C)眉月じゅん/集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

原作は2019年11月から「週刊ヤングジャンプ」で連載中の眉月じゅんによる同名漫画。累計発行部数は120万部を突破し、この春、待望のアニメ化。今夏、実写映画化も控えるなど、メディアミックス化作品としても注目を集めている。

懐かしさで溢れる街・九龍城砦の不動産屋で働く鯨井令子は、先輩社員である工藤発に心惹かれていた。その恋を自覚した令子は、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿をしていた。もう一人の鯨井令子の存在が、自分に過去の記憶がないことを気づかせる…。過去・現在の時間軸が交錯する中、恋が、全ての秘密を解き明かす━━。

※毎週(水)0:00~配信

● 4/9(水)配信開始『俺は星間国家の悪徳領主!』

(C)三嶋与夢・オーバーラップ/俺は星間国家の悪徳領主!製作委員会 2025

原作は、シリーズ累計発行部数100万部を突破した、三嶋与夢による人気小説。Webコミックサイト「コミックガルド」では、2021年5月からコミカライズも連載がスタート。

「“悪徳領主”になって、好き勝手に生きてやる!」星間国家アルグランド帝国の辺境を治める伯爵家に生まれ、幼くして当主となった転生者リアム。善良さ故に奪われ続けた前世を反省した彼は、今度は奪う側である「悪徳領主」となり民を虐げようと決意。「悪徳領主」らしく振る舞うも、なぜか民からは感謝されて好感度は上がりっぱなし…!?魔法ありロボットありの星間国家を舞台に、超銀河スケールでお贈りする勘違い領地経営譚が堂々開幕!!

※毎週(水)0:00~配信

【2025春アニメ配信作品ラインアップ】(配信開始日順)



● 4/1(火)配信開始

・ツインズひなひま

● 4/5(土)配信開始

・ロックは淑女の嗜みでして



● 4/6(日)配信開始

・かいじゅうせかいせいふく

・勘違いの工房主~英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話~

・ボールパークでつかまえて!



● 4/7(月)配信開始

・ある魔女が死ぬまで

・ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

・WIND BREAKER Season 2



● 4/8(火)配信開始

・ウィッチウォッチ

・GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS

・黒執事 -緑の魔女編-

・真・侍伝 YAIBA

・前橋ウィッチーズ



● 4/9(水)配信開始

・一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる

・俺は星間国家の悪徳領主!

・TVアニメ『九龍ジェネリックロマンス』

・クラシック★スターズ

・#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム ANIMATION PROJECT

・ひみつのアイプリ リング編

・増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO

・LAZARUS ラザロ

● 4/10(木)配信開始

・Summer Pockets

・男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)

・ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた【オンエア版】

・TO BE HERO X



● 4/11(金)配信開始

・SHIBUYA(ハート)HACHI 第3クール

・小市民シリーズ 第2期

・スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました~そのに~

・パズドラ 第8シリーズ



● 4/12(土)配信開始

・機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)

・ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる

・紫雲寺家の子供たち



● 4/13(日)配信開始

・阿波連さんははかれない season2

・ウマ娘 シンデレラグレイ

・アポカリプスホテル



● 4/14(月)配信開始

・中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。

・忍者と殺し屋のふたりぐらし



● 4/16(水)配信開始

・宇宙人ムームー

・日々は過ぎれど飯うまし

・mono



【3/25(火)現在 配信中の作品】(50音順)

・Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。

・キミとアイドルプリキュア♪

・薬屋のひとりごと 第2期

・ニートくノ一となぜか同棲はじめました

・ニンジャラ

・ねこに転生したおじさん

・パウ・パトロール ※

●配信日時・ラインアップは、予告なく変更される場合がございます。

※旧型TVチューナーをご利用の方は、最新チューナーに交換いただくことでご視聴いただけます。

▶最新チューナーへの交換について、詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)





春アニメ配信情報ページで気になる作品をチェックして、「J:COM STREAM」の見放題をお楽しみください!



▶2025春アニメ配信情報ページ

<J:COM STREAM について>

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount+の作品など、多彩なコンテンツを提供しています。



▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)