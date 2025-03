ネットワークCDレシーバー SA-C600、コンパクトステレオシステム SC-C70MK2が「Roon Ready」に対応

パナソニックグループ

パナソニック株式会社(以下、パナソニック)は、テクニクスブランドのプレミアムクラス ネットワークCDレシーバー SA-C600ならびにコンパクトステレオシステム SC-C70MK2において、ネットワークオーディオのプラットフォーム「Roon Ready」に対応しました。

■Roon Readyとは

Roonは、ストリーミングサービスやローカル音源などを統合的に管理して高音質に再生してくれるプラットフォームです。認証により動作保証されたRoon Readyデバイスと組み合わせることで、ユーザーに豊かな音楽体験を提供します。

Roon Readyについて、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

https://roon.app/ja/

Roon Ready対応済みの3機種に今回新たに2機種が加わり、計5機種へと対応製品が広がりました。

パナソニックは、テクニクスブランド オーディオ製品の対応サービス拡大により、様々なコンテンツを快適に楽しめる環境を提案していきます。

■Roon Ready対応機種

<2025年3月開始>

・ネットワークCDレシーバー:SA-C600

・コンパクトステレオシステム:SC-C70MK2

<対応済み機種>

・ネットワーク/スーパーオーディオCDプレーヤー:SL-G700M2

・ネットワークオーディオアンプ:SU-GX70

・ワイヤレススピーカーシステム:SC-CX700

※ご利用にはソフトウェアの更新が必要になります。ソフトウェアの更新には、インターネットの接続が必要です。

・Being Roon Ready means that Technics uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

【お問い合わせ先】

ディーガ・オーディオ ご相談窓口

フリーダイヤル:0120-878-982

受付:9時~18時 月~土曜日(祝日・正月三が日を除く)

