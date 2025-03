【THE SHOP TK】心地よくナチュラルに過ごしたい「Link with natural」の特集ページを3月26日(水)より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するファッションブランド「THE SHOP TK(ザ ショップ ティーケー)」は、2025 Spring and Summerのテーマ「Link with natural」の特集ページを3月26日(水)より公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するTHE SHOP TKは、レディス&メンズをメインに一部キッズも提案するファッションブランドです。

『毎日が楽しくなる、そんな“きっかけ”を提供する』をコンセプトに品のいい都会的なベーシックスタイルに、シーズン毎のテーマを加え、クリーンでニュートラルな世界観とスタイリングを提案しています。

THE SHOP TKの2025 Spring and Summerのシーズンテーマとなる「Link with natural」をもとに、リネンライク素材やオーガニックコットン、ナチュラルな雰囲気の編み地デザインなど、自然と調和したようなアイテムをご紹介いたします。

ぜひこの機会に公式オンラインサイトをチェックしてください。

【 商品ラインナップ 】

シャツ \8,789

ビスチェ \4,950

タンクトップ \2,200

パンツ \5,500

シューズ \6,600

〈MEN〉

シャツ \9,900

Tシャツ \4,400

パンツ \7,689

〈WOMEN〉

トップス \4,950

パンツ \6,589

シューズ \5,940

バッグ \6,490

シャツ&Tシャツ \6,589

パンツ \7,689

〈MEN〉

カーディガン \8,800

Tシャツ \3,520

パンツ \5,940

〈WOMEN〉

ジャケット \8,789

ブラウス \7,920

スカート \7,700

シューズ \5,940

バッグ \4,950

※全て税込

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/2025ss/link-with-natural/

【 商品のお取り扱い 】

■ 全国店舗:https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR616&qDisp=custom&link_id=616_F_SHOP(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR616&qDisp=custom&link_id=616_F_SHOP)

■ オンラインストア:https://store.world.co.jp/s/brand/the-shop-tk/

【 Brand Concept 】

『毎日がもっと楽しくなる。そんな“きっかけ”を提供する』ファッションブランド。

品の良い都会的なベーシックスタイルに、シーズン毎に設けたテーマを加えて、主張しすぎず馴染みやすい、クリーンでニュートラルな世界観とスタイリングを表現します。

また多様な視点でコンテンツを開発し、「モノ」+「コト」のパッケージで楽しんでいただけるように独自性ある提案を大切にしています。

