3月28日(金)より、MARK BODEによる個展「ENTER DA′ BODEVERSE」を開催！

tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

【 MARK BODE SOLO EXHIBITION " ENTER DA' BODEVERSE " 】

2025年3月28日(金)より米原康正がキュレーションをするギャラリー

tHE GALLERY HARAJUKUにて、MARK BODE(マーク ボード)による個展「ENTER DA' BODEVERSE」を開催いたします。

グラフィティを始めとするストリートカルチャーやアメリカンコミック界に多大な影響を与えた、伝説的な作品の数々をご覧にお立ち寄りくださいませ。

●STATEMENT

「ENTER DA' BODEVERSE」は、ギャラリー原宿で開催されるマーク・ボードのアジア初の展覧会です。

ボードのキャラクターはグラフィティに初めて登場し、このムーブメントの初期の視覚的アイデンティティを形作りました。ボードのレタリングスタイルは、グラフィティの最初の独特なレタリングスタイルであるバブルライティングの基礎を築きました。彼の作品はヒップホップやストリートアートに根付いており、何世代にもわたるアーティストに影響を与えています。

本展では、ギャラリー原宿のために特別に制作されたオリジナル作品と、限定版プリント2点が展示されます。これは、今後香港、台湾、中国での展示が予定されている、より大規模なキャンペーンの始まりを示すものです。

<ALL HAIL DA' HAT>

チーチ・ウィザードへのトリビュート

チーチ・ウィザードは、グラフィティの歴史において最も象徴的なキャラクターであり、世界中のアーティストにとって通過儀礼でもあります。1970 年代から壁、電車、ブラックブックを席巻してきたチーチは、グラフィティの反抗的で、自己決定的で、反体制的な精神を体現しています。

この深い影響力を認識し、東京のストリートアートとアンダーグラウンド現代アートムーヴメントの定番である雑誌「Hidden Champion 」は、SHDWギャラリーと提携して、ストリートアート、グラフィティ、アンダーグラウンドコミックにおけるチーチ・ウィザードの功績を称えるトリビュートコレクションを発表しました。このキュレーション展では、オス・ジェメオス、アンソニー・リスター、ラッシュサックス、スナイプ 1など、一流の現代アーティストによる作品が取り上げられ、それぞれが伝説のキャラクターを独自に解釈しています。

<FTC Launch>

マーク・ボードは、スケートカルチャーとボードのキャリアの中心地であるサンフランシスコと東京の両都市におけるFTCの伝統を讃えて、FTC東京とコラボレーションした限定版のTシャツとプリント作品を制作しています。

Tシャツとオリジナルプリント作品は3月29日土曜日にFTC東京でリリースされ、午後3時からマークボードによるスケートデッキに手描きのインスタレーションも開催します。

ENTER DA' BODEVERSE is Mark Bode’s first exhibition in Asia, launching at Gallery Harajuku.

Bode’s characters were the first to appear in graffiti, shaping the movement’s early visual identity.

The Bode lettering style laid the foundation for bubble writing, graffiti’s first distinct lettering style. His work is embedded in hip-hop and street art, influencing generations of artists.

This exhibition features original work created exclusively for Gallery Harajuku, along with two limited edition prints. It marks the start of a larger campaign, with future exhibitions planned in Hong Kong, Taiwan, and China.

<ALL HAIL DA' HAT>

A tribute to Cheech Wizard

Cheech Wizard stands as the most iconic character in graffiti history-a rite of passage for artists worldwide. Dominating walls, trains, and black books since the 1970s, Cheech embodies graffiti’s rebellious, self-determined, anti-establishment spirit.

Recognizing this profound influence, Hidden Champion magazine-a staple of Tokyo's street art and underground contemporary art movement-has partnered with SHDW Gallery to present a tribute collection honoring Cheech Wizard's legacy in street art, graffiti, and underground comics. This curated exhibition features works by leading contemporary artists, including Os Gemeos, Anthony Lister, Lushsux, and Snipe 1, each offering their unique interpretations of the legendary character.

<FTC Launch>

Collab Launch Party

Mark Bode is collaborating with FTC Tokyo on a limited-edition t-shirt and print, celebrating FTC’s legacy in both San Francisco and Tokyo-two cities central to skate culture and Bode’s career.

On Saturday, 29 March, the release drops at FTC Tokyo, where from 3 PM, Mark will be hand-drawing on skate decks for the installation art.

●MARK BODE profile

マーク・ボードはグラフィティ、コミック、ストリートアート界を代表する存在です。 アンダーグラウンド・コミックのパイオニア、ヴォーン・ボードの息子であるマークは、ボードバースを拡大し、その反骨精神を生かしながら、複数の媒体でその影響力を進化させてきました。 ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』、『コバルト60』、そして彼自身のプロジェクトでは、カウンターカルチャーのユーモアと、何世代ものアーティストを形成してきた特徴的な美学を融合させています。

壁や電車からファインアートギャラリーまで、伝説的なチーチ・ウィザードを筆頭とするマークのキャラクターは、世界のグラフィティ・カルチャーの定番であり続けています。 著名なタトゥーアーティスト、イラストレーター、ミューラリストであるマークは、アンダーグラウンドコミックを現代ストリート・アートの視覚言語と結びつけ、ボードバースの境界を押し広げ続けているのです。

Mark Bode is a defining force in graffiti, comics, and street art. The son of underground comics pioneer Vaughn Bode, Mark has expanded The Bodeverse, keeping its rebellious spirit alive while evolving its influence across multiple mediums. His work on Teenage Mutant Ninja Turtles, Cobalt 60, and his own projects fuse counterculture humor with a signature aesthetic that has shaped generations of artists.



From walls and trains to fine art galleries, Mark’s characters, led by the legendary Cheech Wizard, remain a staple in global graffiti culture. A renowned tattoo artist, illustrator, and muralist, Mark continues to push the boundaries of The Bodeverse, bridging underground comics with the visual language of contemporary street art.

<Instagram>

@markbodeofficial(https://www.instagram.com/markbodeofficial/)

https://www.instagram.com/markbodeofficial/

<official website>

markbode.com(https://www.markbode.com/)

https://www.markbode.com/

MARK BODE SOLO EXHIBITION

" ENTER DA' BODEVERSE "

場所:tHE GALLERY HARAJUKU

期間:3月28日(金) ~ 4月6日(日)

休廊日:月・火

時間:11:00~19:00

<Opening Reception>

日時:3月28日(金) 18:00~

場所:tHE GALLERY HARAJUKU

●tHE GALLERY HARAJUKUとは

WEGO放課後アート部やラフォーレ原宿の愛と狂気のマーケットなどで、新しいアーティストの発掘や育成をライフワークとしておこなっているよねちゃんが、新しい才能と、アートにこれから触れる人の出会う場にというコンセプトのもと作られたのが、『tHE GALLERY HARAJUKU』。

個性的な古着屋やこじんまりとして味のある料理屋など昔ながらの原宿の面影を残す、歩くだけで楽しくなるそのとんちゃん通りの真ん中にある。

tHE GALLERY HARAJUKU

150-0001

東京都渋谷区神宮前3丁目20-21 ベルウッド原宿1階-C

明治神宮前駅徒歩5分

WEB

http://thegallery-harajuku.com

Instagram:@the_gallery_harajuku(https://instagram.com/the_gallery_harajuku)

https://instagram.com/the_gallery_harajuku

キュレーター/米原康正

プロデューサー/久々野智 小哲津(くくのち こてつ)

ファウンダー/川尻征司

