『ブレイドアンドソウルNEO』初のアップデートで新エリア「水月平原」が登場！可愛すぎるボス「ポー・ファラン」がパワーアップして登場する「海蛇補給基地」やNEOオリジナルコンテンツも登場

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年3月26日(水)に、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』初のアップデートをお知らせします。

■「ブレイドアンドソウルNEO」初のアップデート「水月平原」

【アップデート日時】

2025年3月26日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品「ブレイドアンドソウルNEO」が、3月26日(水)に初のアップデートを行いました。

≪新エリア「水月平原」開放≫

新しいストーリー「エピッククエスト3幕」の開始や新たなフィールドの追加を行いました。

≪可愛すぎるボス「ポー・ファラン」が登場する英雄ダンジョン「海蛇補給基地」登場≫

最上位の英雄ダンジョン「海蛇補給基地」がブレイドアンドソウルNEOにて復活しました。

最深部では、可愛すぎるボス「ポー・ファラン」との熱き戦いを再び楽しむことができます。

≪PVPコンテンツ「戦場:白鯨湖」登場≫

毎日20-21時の1時間、6vs6の本格PvPが楽しめる戦場コンテンツ「白鯨湖」がブレイドアンドソウルNEOにも登場しました。

武功や装備、立ち回りを工夫して、相手チームよりも早く3つの条件の中から1つ達成することで勝利をつかみ取ることができます。

≪新規ダンジョン「悪虫団の襲撃」&フィールドイベント「濁魔霊」登場≫

無法者の島を襲撃した昆虫集団「悪虫団」を討伐するブレイドアンドソウルNEOオリジナル英雄ダンジョン「悪虫団の襲撃」と、ブレイドアンドソウルNEOオリジナルフィールドイベント「濁魔霊」が登場しました。

ブレイドアンドソウルNEOオリジナル英雄ダンジョン「悪虫団の襲撃」では、報酬として新規衣装や装身具を獲得する事ができます。

フィールドイベント「濁魔霊」は、斎龍林/大砂漠/水月平原のうち2箇所で同時出現する「濁魔霊」を討伐して「魔霊戦利品」や「濁魔の衣」、「濁魔装飾」などのアイテムを、貢献度に応じて獲得できます。

≪新規PVP地域「敬天盟本拠地」登場≫

味方パーティ以外のすべてのプレイヤーと対戦可能なブレイドアンドソウルNEO限定の新コンテンツ「敬天盟本拠地」が登場しました。

フィールド内のモンスターや他のプレイヤーから「霊気」を奪ってさまざまな報酬と交換する事ができます。

≪3月26日(水)アップデート情報はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/neo250326update

≪ブレイドアンドソウルNEO公式サイトはこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト:https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年3月26日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。