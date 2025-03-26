美容室 ICH・GO アクロスプラザ昭島店が3月27日（木）オープン
美容室チェーンを約350店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長
吉村 栄義）の事業部であるスタイルデザイナーは、ICH・GO（イチゴ） アクロスプラザ昭島店を2025年3月27日（木）にオープンいたします。
【店舗概要】
ICH・GO アクロスプラザ昭島店
サロン詳細： https://www.styledesigner.net/salon/ich・goアクロスプラザ昭島店/(https://www.styledesigner.net/salon/ichgo%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E6%98%AD%E5%B3%B6%E5%BA%97/)
住所：〒196-0021
東京都昭島市武蔵野2-11-40
TEL: 042-545-1555
ICH・GO アクロスプラザ昭島店オーナー
塩野 智弘（シオノ トモヒロ）
オーナーご挨拶
ICH・GOアクロスプラザ昭島店は『いつでも手頃な価格で気軽に通えるサロン』をコンセプトに地域密着でお客様の美をサポートする美容室です。 カットだけ、カラーだけなど、気になるところがございましたら、お気軽にご来店ください。地域のお客様に髪の毛を通して、貢献出来るよう努力してまいります。
【店舗写真】
【スタイルデザイナー事業部について】
本社：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 2階
事業部長：伊藤 公志
Tel：045-680-5321
URL：https://www.styledesigner.net/
当事業部は外部加盟型フランチャイズ事業を行っています。通常、美容師が独立をする際、開業資金不足や経営難により独立を諦めたり独立に失敗するケースが多くあります。当事業部の前身である株式会社スタイルデザイナーは、1986年より美容師の独立を数多くサポートして参りましたが、長年美容室業界をけん引してきたアルテグループの経営リソースやノウハウの活用による更なる体制強化を目的に、2023年4月に吸収合併し事業部として発足しました。
【株式会社アルテジェネシスについて】
本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5階
代表取締役会長：吉原 直樹
代表取締役社長：吉村 栄義
設立：2022年1月11日
創業：1986年8月7日
資本金：１億円
Tel：045-663-6123
URL：https://artegenesis.com/
事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社
スタイルデザイナー事業部
https://www.styledesigner.net/
グループ会社
株式会社 アッシュ
https://ash-hair.com/
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク
https://www.nyny.co.jp/
株式会社 C＆P
https://www.chokipeta.com/
株式会社 ダイヤモンドアイズ
https://www.diamond-eyes.net/
株式会社 東京美髪芸術学院