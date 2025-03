サンリオ スタートアップピッチの優勝企業が決定　「Well-Being部門」にHUSTLERS Corp.　「クリエイティブ部門」に株式会社Bufff

株式会社サンリオ

前列左から、Bufff 成瀬 兼人氏、サンリオ 辻 朋邦、HUSTLERS Youngwoo (John)Moon氏 (C) 2025 SANRIO CO., LTD.

株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、社長:辻 朋邦、以下サンリオ)が主催した、サンリオ・マテリアリティの解決につながるプロダクトやサービスをスタートアップ企業から募集する「サンリオ スタートアップピッチ ~One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に~」(以下、本ピッチ)の優勝企業が、2025年3月14日にCIC Tokyoにて開催した最終ピッチ審査にて決定いたしました。

「Well-Being部門」には、「個人の成長を支援し、潜在力を引き出す」をミッションに掲げるHUSTLERS Corp.(本社:大韓民国ソウル特別市、代表取締役/CEO:Youngwoo (John) Moon、Sunjae (Neil) Kim、以下HUSTLERS)が、そして、「クリエイティブ部門」には「ゲームで人の心を動かす」をミッションに掲げる株式会社Bufff(本社:静岡県浜松市、代表取締役/CEO:成瀬 兼人、以下Bufff)が優勝されました。

本ピッチは、サンリオの企業理念「みんななかよく」と、サンリオ・マテリアリティの実現を目指し、全国のスタートアップ企業から自由な発想やビジネスアイデア、新規サービスを広く募集したものです。130社以上のエントリーのなかから、書類選考を通過したファイナリスト10社が、イノベーションセンターとして起業家を支援するCIC Tokyoにて開催したピッチ審査に登壇しました。ピッチ当日は、239名(会場112名、オンライン127名)のみなさまにご参加いただきました。

■サンリオスタートアップピッチ優勝企業

Well-Being部門

優勝:HUSTLERS Corp. CEO Youngwoo (John) Moon氏

(ウェブサイト:https://www.hustlers.co.kr/en)

サービス概要:HUSTLERSは「個人の成長を支援し、潜在力を引き出す」というミッションのもと、独自のIT技術を基盤にモバイルアプリサービス「Turning(ター二ング)」を運営しています。Turningは集中力の向上と没入のためのスマートフォン使用管理サービスであり、ユーザーが過度なスマートフォン使用を自らコントロールできるようサポートします。特に、使用パターンに基づいてキャラクターレポートやチャレンジを提供することで、達成感を得られる仕組みになっています。韓国市場ではシェア1位を誇り、海外ではアメリカと日本市場においても存在感を示しています。ユーザーの70%以上が青少年および子どもであり、主に学習支援ツールとして活用されています。特に2024年末のサービスリブランディング以降は、70%以上の再購読率と5%以上の有料転換率を記録しており、急成長中のキャラクターベースITソリューションです。(お問い合わせ先:john@hustlers.co.kr)

クリエイティブ部門

優勝:株式会社Bufff 代表取締役社長/CEO成瀬 兼人氏

(ウェブサイト:https://bufff.co.jp)

事業・サービス概要:主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開。「ゲームで人の心を動かす」をミッションに、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ることを目指しています。

■審査基準

「株式会社サンリオの企業理念に理解、共感していること」、「サンリオ・マテリアリティを強化するプロダクトやサービスであること」、「社会課題の解決に貢献し、ソーシャルグッドなブランドイメージを創出すると同時に、収益化と両立するご提案であること」、「当社が持ち合わせない新たなしくみ、当社の既存の取り組みを進化させる新たなご提案であること」、「グローバル視点のご提案であること」の5つの審査基準で評価

■株式会社サンリオ 代表取締役社長 辻 朋邦 コメント

ご参加いただきましたみなさま、本当にありがとうございました。発表していただいた10社みなさまいずれもが、我々が目指している笑顔による課題解決というテーマに寄り添っていただいており、優勝者を選ぶのが非常に難しかったです。優勝されたWell-Being部門のHUSTLERS様とクリエイティブ部門のBufff様については、我々が一緒に取り組むことによって、ソーシャルグッドなブランドとして、当社が持ち合わせない新たなしくみ、取り組むべきテーマ、そして既存の取り組みを進化させ、さらなる笑顔の創出が期待できると一番感じられました。優勝企業様のアイデアは、今後、サンリオとの協働の可能性を視野に検討してまいります。

■開催概要

タイトル:

「サンリオ スタートアップピッチ ~One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に~」

主催:株式会社サンリオ

日時:2025年3月14日(金)18:00~20:30

場所:CIC Tokyo Venture Cafe

サンリオ・マテリアリティとは:https://corporate.sanrio.co.jp/sustainability/materiality/

■ピッチ審査 登壇企業10社(順不同)

<Well-Being部門>

・HUSTLERS Corp.(ウェブサイト:https://www.hustlers.co.kr/en)

・TrueValue(ウェブサイト:https://www.truevalue.kr)

・Adora株式会社(ウェブサイト:https://www.kodomamo.com)

・えほんインク株式会社(ウェブサイト:https://ehon.inc)

・Seven Point One(ウェブサイト:https://sevenptone.com/ja/home-ja/)

<クリエイティブ部門>

・株式会社Pictoria(ウェブサイト:https://www.pictoria.co.jp)

・株式会社Bufff(ウェブサイト:https://bufff.co.jp)

・株式会社Ememe(ウェブサイト:https://ememe.ai)

・株式会社 Inabooth(ウェブサイト:https://inabooth.io/ja)

・Universe Stationery(ウェブサイト:https://www.universestationery.io)