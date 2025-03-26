エクセルソフトは、4 月 24 日 (木) に AMD が提供する AMD EPYC(TM) プロセッサ向けソフトウェア開発製品のご紹介セミナー - AMD Zen Software Studio を開催

エクセルソフト株式会社AMD Zen Software Studio セミナー

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、AMD Zen Software Studio の概要と各コンポーネントの特長や入手方法、エクセルソフトが提供する AMD Zen Software Studio 向けサポート サービスについて説明する 「AMD が提供する AMD EPYC(TM) プロセッサ向けソフトウェア開発製品のご紹介セミナー - AMD Zen Software Studio」 を 4 月 24 日 (木) にオンラインで無料開催します。

AMD Zen Software Studio は、AMD EPYC(TM) プロセッサ向けソフトウェア開発製品です。AMD Zen Software Studio は AMD により設計、メンテナンスされており、AMD EPYC(TM) プロセッサ上で動作するソフトウェアの性能を向上させるためのコンパイラ (AOCC) とライブラリ (AOCL)、解析ツールを含みます。AMD EPYC(TM) プロセッサ搭載システムにおけるソフトウェアの最適化を検討されている方や、AOCC や AOCL などの AMD Zen Software Studio に含まれるコンポーネントにご関心のある方はぜひご参加ください。

▼▽ イベント名 ▼▽

AMD が提供する AMD EPYC(TM) プロセッサ向けソフトウェア開発製品のご紹介セミナー - AMD Zen Software Studio

▼▽ イベント概要 ▼▽

- 開催日時: 2025 年 4 月 24 日 (木) 13:30 ～ 14:30- 主催: エクセルソフト株式会社- 定員: 50 名- 参加費: 無料 (事前登録制)- 会場: オンライン (ZOOM)- 対象:・AMD EPYC(TM) プロセッサ搭載システムにおけるソフトウェアの最適化を検討されている方・AOCC や AOCL などの AMD Zen Software Studio に含まれるコンポーネントにご関心のある方・AMD Zen Software Studio について情報収集をされている方セミナーの詳細、お申込みはこちら :https://www.xlsoft.com/jp/products/amd/tech/seminar/amd-zss.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250424_amd-zss